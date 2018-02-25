Dehşet çiftliğinde 1 tutuklama

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) ATAŞEHİR\'de yurttan kaçan bazı kız çocuklarını çiftlikte alıkoyup, zorla cinsel istismar ederek görüntülerini kaydeden A.S. tutuklandı.

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Heybe sokakta bulunan bir çiftlikte yurttan kaçan yaşı küçük 6 kız çocuğun alıkonulduğu, zorla cinsel istismar edilerek görüntülerinin kaydedildiğiyle ilgili düzenlediği operasyonda 2 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorguları tamamlanan A.S. (38) ve Afganistan uyruklu S.R. (26) Kartal\'daki Anadolu Adliyesi\'ne sevk edildi. A.S., tutuklanarak cezaevine gönderilirken yabancı uyruklu S.R. ise serbest bırakıldı.