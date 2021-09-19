Değişen sığınmacı politikası Altındağ'a yansıdı; Suriyeli sığınmacıların yaşadığı mahalleye yıkım tebligatı

Ankara Altındağ’da, ağustos ayında yaşanan ve Emirhan Yalçın adlı yurttaşın Suriyeli sığınmacılar tarafından öldürülmesinin ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı ve "Küçük Halep" olarak da adlandırılan Altındağ Ulubey’de, imarsız binalara yıkım tebligatı yapılmaya başlandı. Mahallelerdeki ruhsatsız-imarsız binaların tamamında ise Suriyeli sığınmacılar yaşıyor.

Suriyeli sığınmacıların Ankara’da yoğun olarak yaşadıkları yerlerden biri olan Önder Mahallesi’nde, 11 Ağustos’ta, bir parkta cinayet işlendi. Suriyeliler, kent mobilyasına zarar verdikleri için kendilerini uyaran Emirhan Yalçın’ı bıçaklayarak öldürmüş, arkadaşlarını ise yaralamıştı.



Olayın duyulmasının ardından mahalleli, Suriyelilere karşı gösteriler yapmış, Suriyelilere ait işyeri ve araçları tahrip etmişti. Olayın ertesi günü Ankara’nın farklı yerlerinden gelenlerin de katılımıyla büyüyen olaylar sonucunda bazı işyerleri de ateşe verilmişti.

Yıkımla boşaltıldı

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; Altındağ’ın bu bölgesinde, Battalgazi ve Önder mahallelerinde, Suriyeliler “gettolaşmış” bir şekilde yaşıyordu. Özellikle Ulubey bölgesinde bir cadde sağlı sollu Suriyeli göçmenlerin dükkân ve işletmelerinden oluşuyordu.



Mahallede yıllardır imarsız binaların yıkımı gündeme gelmezken, geçen hafta hak sahiplerine yıkım noktasında tebligatlar yapılmaya başlandı.



Yolların genişletilmesi ve imarsız-ruhsatsız yapıların yıkılması gerekçesiyle hak sahiplerine tebligat yapıldı. Binada oturan hak sahibi ve kiracılara bir haftalık süre verildi, binaların boşaltılması istendi.

İçişleri Bakanlığı istedi

Battalgazi ve Önder mahallelerinde bulunan ruhsatsız yapıların tamamında Suriyeliler oturuyor. Bu binaların yıkılması durumunda bölgedeki Suriyeli sığınmacı nüfusunun büyük oranda bölgeden çıkarılmış olacağına dikkat çekiliyor. Bu iki mahalledeki sığınmacıların ise en fazla üçte birinin ruhsatlı yapılarda oturduğu öğrenildi.

Altındağ Belediyesi yetkilileri, binaların yıkımına ilişkin girişimin kendilerine ait olmadığını, bu konuda İçişleri Bakanlığı’ndan gelen talimatla hareket ettikleri bilgisini verdi. Yapılan tebligatların ardından iki mahalledeki bazı binaların yıkımı da gerçekleştirildi. Yıkımın önümüzdeki günlerde de süreceği, Suriyeli göçmenlerin “Küçük Halep” olarak adlandırdıkları bölgeden çıkmaya başladıkları da öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı, Ankara’daki Suriyeliler’in ikâmet kaydının bulunduğu illere gönderilmesini ve yeni göçmenlerin başkente kabul edilmemesi yönünde de karar almıştı.

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