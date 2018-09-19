Değişen Cizre'nin yeni yüzü

Sekvan KÜDEN/CİZRE (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK\'ın Cizre ilçesi, terör operasyonlarıyla huzur ve güven ortamının sağlanmasının ardından, Dicle Nehri\'nin ıslah projesinin de tamamlanmasıyla birlikte yeni bir görünüme kavuştu. Dicle\'nin her iki yakasında yapılan çevre düzenlenmesi ve ışıklandırma çalışmasıyla bölge ışıl ışıl bir görünüme kavuştu.

Irak\'ın kuzeyinden yakıt taşıyan TIR ve kamyonların geçişleri nedeniyle gündüzleri toz bulutu içerisinde kalan Cizre\'de, çevre yolunun açılmasıyla birlikte ağır tonajlı araçlar artık ilçe merkezine girmeden Silopi üzerinden Habur Gümrük Kapısı\'na ulaşabiliyor. Bu sayede tozdan kurtulan Cizre\'de, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bu kez de Dicle Nehri ıslah projesi ve çevre düzenlenmesi çalışmaları yapıldı. Son günlerde sık sık boğulma vakalarıyla gündeme gelen Cizre\'de nehir ıslah projesi kapsamında, Dicle\'nin iki yakasında kıyılar ışıklandırılarak bölge rengârenk bir görünüme kavuştu.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, ışıklandırmanın ilçeye ayrı bir renk kattığını belirterek, \"Dicle Nehri\'nin her iki yakasına renkli aydınlatma ışıkları ile şehre ayrı bir renk kattık. Dicle Nehri çevresi ve şehir merkezinde bulunan 22 cami minarelerine yaptığımız aydınlatma çalışmalarımızla kentimize estetik ve güzel bir görünüm kazandırdık\" dedi.



FOTOĞRAFLI