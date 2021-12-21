Emlak Vergisi'ne yüzde 18.1, Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 25 oranında zam

Emlak Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ile Özel İletişim Vergisi’ne (ÖİV) zam geldi. Emlak Vergisi, 1 Ocak 2022’den itibaren geçerli olmak üzere yüzde 18,1 oranında artırıldı. MTV yüzde 25 artarken, ÖİV’ye yüzde 36,20 zam geldi.

21 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Tebliğlere göre yılbaşı itibarıyla; Damga Vergisi, harçlar, çevre temizlik vergisi, özel iletişim vergisi ve Vergi Usul Kanunu kapsamındaki cezalar yeniden değerleme oranında (yüzde 36,20); Emlak Vergisi ise yüzde 18,10 artırıldı.