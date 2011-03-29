T24 - Başbakan olarak Irak Kürdistanı'nı ziyaret eden ilk Türk lider olan Tayyip Erdoğan, Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani için sıcak ifadeler kullandı. Başbakan, yıllarca Türk basınında "aşiret lideri" gibi ifadelerle anılan Barzani için, "Değerli dostum, Başkan Barzani" ifadesini kullandı. Barzani de, Erdoğan'ın ziyaretinin hemen öncesinde Türkiye bir jest yaptı ve Kerkük İl Meclisi'nin başkanlığına ilk kez bir Türkmen seçildi. Erdoğan, "Güçlü bir Türkiye güçlü bir Irak'tır. Güçlü bir Irak güçlü bir Türkiye'dir" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak ''ANA'' ile saat 17.20'de Erbil'e geldi.

Erdoğan'ı, Irak'ın kuzeyindeki Bölgesel Yönetimin Başkanı Mesut Barzani, Irak'ın kuzeyindeki Bölgesel Yönetimin Başbakanı Berham Salih, Irak Kürdistan Demokrat Partisi Başkan Yardımcısı Neçirvan Barzani, bakanlar ve diğer yetkililer uçağın merdiveninde karşıladı. Erdoğan ile Barzani tokalaştı.

Başbakan Erdoğan'a, kızı Sümeyye Erdoğan, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız eşlik etti.

Erdoğan'ı Erbil'de yerel kıyafetler giymiş bir erkek ve bir kız çocuk ile bir grup öğrenci, ellerinde Türk, Irak ve bölgesel yönetime ait bayraklarla karşıladı ve Başbakan Erdoğan'a çiçek verdi. Erdoğan, öğrencilere ''Nasılsızın, iyi misiniz'' diyerek hatırlarını sordu.

Başbakan Erdoğan'ın Erbil'e gelmesi dolayısıyla güzergahlar Türk ve Irak bayrakları ile Irak bölgesel yönetimini temsil eden bayrakların direklere asıldığı görüldü.

Erdoğan, Erbil Uluslararası Havalimanı'nın resmi açılışında yaptığı konuşmada Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani için sıcak ifadeler kullandı. Başbakan, yıllarca Türk basınında "aşiret lideri" gibi ifadelerle anılan Barzani için, "Değerli dostum, Başkan Barzani" ifadesini kullandı. Barzani de, Erdoğan'ın ziyaretinin hemen öncesinde Türkiye bir jest yaptı ve Kerkük İl Meclisi'nin başkanlığına ilk kez bir Türkmen seçildi. Erdoğan, "Güçlü bir Türkiye güçlü bir Irak'tır. Güçlü bir Irak güçlü bir Türkiye'dir" dedi.