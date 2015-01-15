Değerlenen arazilere özel rant müdürlüğü kurulacak

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun değerlenen arazilerle ilgili olarak dün açıkladığı değer artışı ödemesinin detayları belli oldu.



Buna göre imar planı değişen bir arazinin değer artışını 5 kişilik bir rant heyeti belirleyecek. İlgili büyükşehir veya il belediyesinden 15 kişi, il emlak komisyoncuları odası ve ticaret odasından 10'ar kişi yıllık olarak il bazında belirlenerek, bir heyet oluşturulacak, her değerleme ihtiyacında kura ile bu heyet içerisinden birer üye ilgili belediye meclisi önünde belirlenecek, değer tespiti, kura ile belirlenen belediyeden 2 üye, il emlak komisyoncuları odasından 1 üye, ticaret odasından 1 üye ve mal sahiplerinden bir üye olmak üzere 5 kişiden oluşan özel komisyon oluşturarak yaptırabilecek (İlçe belediyeleri de dikkate alınarak komisyon üyeleri belirlenecek).

Sistem nasıl işliyor?

Hürriyet.com.tr'nin haberine göre, en az 3 ekspertiz şirketine değerleme yaptırarak taşınmazın değişiklik öncesi ve sonrası değerini belirlenecek.

Değer artış payı, taşınmazın plan değişikliğinden sonraki ilk satışından veya yapı ruhsatı aşamasından önce ödenecek.

Ödeme ayni olarak yapılabileceği gibi (kat karşılığı gibi) peşin veya 1 yılda eşit taksitler halinde de olabilecek. Alınan payların en az yüzde 10'u kentsel dönüşümde kullanılacak.