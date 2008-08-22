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Ekonomi

Deftere zam yok, önlük ve çanta ucuzladı

Okulların açılmasına az bir zaman kaldı. Kırtasiye ürünlerinin fiyatları artmazken, çanta ve önlük fiyatları ucuzladı.

22 Ağustos 2008 03:00

Büyük marketler, ramazan ayı nedeniyle kurdukları gıda standlarının yanı sıra, kırtasiye standları da açarak satışlara başladı. Kırtasiye toptancıları yaptıkları açıklamada, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da defterin kilosunun perakende fiyat olarak 3 YTL'den satışa sunulduğunu, boya, silgi, kalem, cetvel gibi diğer kırtasiye malzemelerinin fiyatlarının ise geçen yılla aynı düzeyde olduğunu belirtti.

Fiyatların artmamasının satışları canlandıracağı söylenirken, çanta ve önlük fiyatlarının da geçen yıla oranla biraz daha ucuzladığı kaydedildi. Piyasadaki durgunluğu kırmak için çok sayıda tekstil firmasının okul önlüğü fiyatlarını geçen yıla oranla yüzde 5 ile 10 oranında indirdiği vurgulandı.

Bazı kırtasiye malzemelerinin fiyatları şöyle:

Ürün:                           en düşük       en yüksek
-----------                       -------------       -------------
Defter:(1 kilogram)     2,9 YTL         3 YTL
Kurşun kalem:(tane)  25 YKr          50 YKr
Silgi :                             25 YKr          1 YTL
Kalem açacağı:           25 YKr          1 YTL
Pergel :                         1,5 YTL         2,5 YTL
A-4 Kağıdı:(1 top)        5 YTL            6 YTL
Okul çantası:                5 YTL           30 YTL
Okul önlüğü:                 5 YTL           20 YTL
Önlük yakası:               1 YTL            2 YTL
Su matarası:                1,5 YTL         3,5 YTL
Kuru boya: (12'li)         1,5 YTL         5 YTL
Sulu boya: (12'li)          2 YTL            5 YTL
Flüt :                               2,5 YTL         3 YTL
Yapıştırıcılar:                50 YKr           2 YTL

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