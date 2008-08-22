Deftere zam yok, önlük ve çanta ucuzladı

Büyük marketler, ramazan ayı nedeniyle kurdukları gıda standlarının yanı sıra, kırtasiye standları da açarak satışlara başladı. Kırtasiye toptancıları yaptıkları açıklamada, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da defterin kilosunun perakende fiyat olarak 3 YTL'den satışa sunulduğunu, boya, silgi, kalem, cetvel gibi diğer kırtasiye malzemelerinin fiyatlarının ise geçen yılla aynı düzeyde olduğunu belirtti.



Fiyatların artmamasının satışları canlandıracağı söylenirken, çanta ve önlük fiyatlarının da geçen yıla oranla biraz daha ucuzladığı kaydedildi. Piyasadaki durgunluğu kırmak için çok sayıda tekstil firmasının okul önlüğü fiyatlarını geçen yıla oranla yüzde 5 ile 10 oranında indirdiği vurgulandı.



Bazı kırtasiye malzemelerinin fiyatları şöyle:



Ürün: en düşük en yüksek

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Defter:(1 kilogram) 2,9 YTL 3 YTL

Kurşun kalem:(tane) 25 YKr 50 YKr

Silgi : 25 YKr 1 YTL

Kalem açacağı: 25 YKr 1 YTL

Pergel : 1,5 YTL 2,5 YTL

A-4 Kağıdı:(1 top) 5 YTL 6 YTL

Okul çantası: 5 YTL 30 YTL

Okul önlüğü: 5 YTL 20 YTL

Önlük yakası: 1 YTL 2 YTL

Su matarası: 1,5 YTL 3,5 YTL

Kuru boya: (12'li) 1,5 YTL 5 YTL

Sulu boya: (12'li) 2 YTL 5 YTL

Flüt : 2,5 YTL 3 YTL

Yapıştırıcılar: 50 YKr 2 YTL

