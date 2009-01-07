Defoe yeniden Londra'da

Tottenham 2008’de 9 milyona sattığı eski yıldızını 16 milyon Euro’ya geri aldı. Londra ekibi, 31 maçta 19 gol atan Jermaine Defoe’yu, Türkiye’de bile eşine rastlanmayacak zararla Portsmouth’tan 1 yıl sonra transfer etti.



Premier Lig’in köklü kulüplerinden Tottenham Hotspur’un transfer politikası mantığı zorluyor. Sezona 89 milyon Euro’luk transfer harcamasıyla başlayan Londra ekibi, ocak transfer döneminde de hızını kesmedi. 2004 yılında West Ham’dan 10.5 milyon Euro’ya satın alıp, 2008’in başında 9 milyon Euro’ya Portsmouth’a sattığı eski oyuncusu Jermaine Defoe’yu 16 milyon Euro karşılığında geri alarak İngiltere’de de kulüplerin yönetimsel sıkıntılarını gözler önüne serdi.



20 hafta sonunda topladığı 20 puanla ateş hattında yer alan Spurs’ün -Puan başına 5.4 milyon Euro’luk transfer harcaması- eski oyuncusuna sarılmasının nedeni gönderilen Defoe’nin ’gol makinası’nı andıran performansı. Tottenham’dan Dr.Jeykll olarak ayrılıp Portsmouth formasını sırtına geçirmesiyle Mr.Hyde’a dönen Defoe ilk 7 maçında 8 gol kaydetmişti. Golcü oyuncuyu Portsmouth’a alan Tottenham’ın 2 aylık menajeri Harry Redknapp “Onu Tottenham başındayken de Portsmouth antrenörüyken de satmazdım” sözleriyle futbolcusuna olan inancını dile getirdi.



KANOUTE’Yİ BİLE YEDİ



Porstmouth'ta geçen 31 maçlık yılı 19 golle tamamlayan Defoe’nun bu performansına dayanamayan Tottenham, kötü yönetildiği dillere pelesenk olan Türk futbol tarihinde bile eşine rastlanmayan bir şekilde oyuncusunu sattığının neredeyse iki katı fiyatına geri aldı. İngiliz kulübü böylece bir yılda Defoe’dan 8.3 milyon Euro zarar etmiş oldu. Tottenham, İngiltere Milli Takımı’nın da formasını 26 kere giyen yıldız oyuncu için 2005 yılında Sevilla’ya giden Mali’li golcü Frederic Kanoute’den bile vazgeçmişti

