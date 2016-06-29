Defne Samyeli ve İbrahim Kutluay saldırı esnasında yaşadıklarını anlattı

Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen terör saldırısında eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay eşi Demet Şener ve çocukları ile eski haber spikeri Defne Samyeli'nin saldırı esnasında havalimanında oldukları öğrenildi.

Saldırı esnasında yaşadıklarını anlatan İbrahim Kutluay "Biz yurtdışından dönüyorduk. Havalimanına girdiğimiz sırada büyük bir panik yaşandı. Ne olduğunu almadık. Bizi bir süre beklettiler. İnsanlar korku içindeydi. Daha sonra işlemlere tamamlayıp havalimanı dışına çıktık. Hepimize geçmiş olsun." dedi.

Ailesi ile birlikte havalimanında bulunan Defne Samyeli de yaşadıklarını Instagram hesabında anlattı.

"Dün ailem ve ben saldırıdan kılpayı kurtulduk. Şükretmekle birlikte, sevinemedim- havaalanında hayatını yitiren insanlarımız ve şehit polislerimiz için, ülkemizin içinde olduğu bu durum için sabaha kadar gözyaşı döktük. Hele o kahraman polisler.. Onlar olmasaydı çok daha büyük bir kayıp yaşanacaktı. Bu sabah mecburen yine havaalanındayız. Dünkü elim olayın izleri tamamen silinmiş.Havaalanındaki görevliler, dün bazı arkadaşlarını kaybetmiş olmalarına, sabaha kadar üst düzey görevli karşılamak için burada bulunmalarına rağmen soğukkanlı bir şekilde görevlerini yapıyorlar. Her şey belli bir düzen, insanlar sorumlu bir yas havası içinde. Bense arada yine gözyaşlarıma hakim olamıyorum. Milletçe en iyi bildiğimiz şeylerden biri bu sanırım, yaralarımızı sarmak. Allah hepimize güç, hayatımı kaybedenlere rahmet, sevenlerine sabır versin."