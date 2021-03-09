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Defne Samyeli: Şiddete uğramayan kadın yok, kalıcı adımlar atılmalı

09 Mart 2021 15:19

8 Mart Dünya Kadınlar Günü hakkında konuşan Defne  Samyeli, kadına yönelik şiddetin son bulması için ‘mantalite devrimine’ ihtiyaç olduğunu söyledi. Samyeli, "Şiddete uğramayan kadın yok, kalıcı adımlar atılmalı" açıklamasını yaptı. 

Hürriyet gazetesinden Seyit Durmaz'ın haberine göre, Cihangir'de gazetecilere konuşan Samyeli,  “Sadece kadına değil, tüm canlılara karşı şiddet son bulmalı. Bu konuda eğitimin rolü çok büyük. Pek çok laf söyleniyor ama kalıcı adımlar atılmalı. Mantalite devrimine ihtiyaç var. Şiddete uğramayan kadın yoktur. Ben de mutlaka uğramışımdır ama fiziksel şiddet yaşamadım.” ifadesini kullandı. 

 

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