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DEFNE JOY FOSTER'IN EŞİ EMNİYETTE İSTANBUL (A.A)

10 Şubat 2011 19:29

-DEFNE JOY FOSTER'IN EŞİ EMNİYETTE İSTANBUL (A.A) - 10.02.2011 - Kadıköy'de bir arkadaşının evinde ölü bulunan sunucu ve oyuncu Defne Joy Foster'in eşi İlker Yasin Solmaz, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğünden soruşturmaya ilişkin bilgi almaya çalıştı.  Solmaz, Gayrettepe'deki emniyet yerleşkesinde Asayiş Şube Müdürü Yener Ülgütol ile görüştü. Solmaz, kısa süre sonra şubeden ayrıldı.  Solmaz'ın, Kadıköy Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma hakkında polisten bilgi almak istediği ancak savcılığa yönlendirildiği öğrenildi.

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