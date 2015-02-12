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Ekonomi
Deutsche Welle

Deflasyon tehlikesi mi?

Federal İstatistik Dairesi, ocak ayındaki enflasyon oranının yüzde (-) 0,4 olduğunu duyurdu. Buna göre sadece petrol ve yakıtın değil, gıda ürünlerinin de fiyatları düşme eğiliminde. Peki, deflasyon tehlikesi var mı?

12 Şubat 2015 19:15


Almanya'da ocak ayında fiyatlar tahmin edilenden daha fazla düştü. Hizmet ve mal fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,4 oranında gerileme kaydettiği açıklandı. Federal İstatistik Dairesi, ocak ayında fiyatların yüzde 0,3 oranında düşeceği tahmininde bulunmuştu.

2009 yılındaki mali krizden bu yana fiyatların ilk kez gerilemesine enerji ve gıda fiyatlarındaki düşüşün neden olduğu belirtiliyor. Kalorifer yakıtı fiyatları üçte bir oranında azalırken, benzin fiyatlarında yüzde 15,4 oranında gerileme kaydedildi. Tereyağı yüzde 18,4, sebze yüzde 5,9, meyve yüzde 3,2 oranında ucuzladı. Buna karşın kiralar yüzde 1,3 oranında pahalandı.

Uzmanlara göre, enerji fiyatlarının düşük seyretmesi gelecek aylarda enflasyon oranlarının da düşmesine neden olacak. Ancak analizler fiyatların düşmesinin bir ‘deflasyon' tehlikesine işaret etmediğini, düşen fiyatlara tüketim ve yatırım harcamalarının da azalmasının eşlik etmesi halinde deflasyondan söz edilebileceğini belirtiyor.

Avrupa Komisyonu, son tahminlerinde Euro Bölgesi'nin bu yıl deflasyona sürükleneceği öngörüsünde bulunmuştu. Buna göre yıl boyunca tüketici fiyatları yüzde 0,1 oranında azalacak. Gelecek yıl fiyatların yeniden artması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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