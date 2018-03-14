T24 LogoT24 Logo
Gündem

Definecilerin açtığı çukura düşen keçi kurtarıldı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesi yakınlarındaki ormanlık alanda daha önce kaçak kazı yapan kişilerin define aramak için açtığı çukura düşen keçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince düzenlenen operasyonla kurtarıld

14 Mart 2018 20:56

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesi yakınlarındaki ormanlık alanda daha önce kaçak kazı yapan kişilerin define aramak için açtığı çukura düşen keçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince düzenlenen operasyonla kurtarıldı.
Karataş Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda bir çukura keçi düştüğü ihbarı alan AFAD\'ın arama kurtarma ekipleri, dün bölgeye gitti. Daha önce kaçak kazı yapan kişiler tarafından define aramak için açılan yaklaşık 15 metre derinliğindeki kuyuya düşen keçiyi kurtarmak için ekipler, operasyon başlattı. Halat yardımıyla kuyuya inen ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu keçiyi kuyudan çıkarıp, sahibine teslim etti. Başka bir olay yaşanmaması için kuyunun kapatılacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RamazanDHA DENİZLİ PamukkaleAfetAcil Durum Müdürlüğü AFADKarataş MahallesiAFADDahaHalatBaşkaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24