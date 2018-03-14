Definecilerin açtığı çukura düşen keçi kurtarıldı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesi yakınlarındaki ormanlık alanda daha önce kaçak kazı yapan kişilerin define aramak için açtığı çukura düşen keçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

Karataş Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda bir çukura keçi düştüğü ihbarı alan AFAD\'ın arama kurtarma ekipleri, dün bölgeye gitti. Daha önce kaçak kazı yapan kişiler tarafından define aramak için açılan yaklaşık 15 metre derinliğindeki kuyuya düşen keçiyi kurtarmak için ekipler, operasyon başlattı. Halat yardımıyla kuyuya inen ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu keçiyi kuyudan çıkarıp, sahibine teslim etti. Başka bir olay yaşanmaması için kuyunun kapatılacağı belirtildi.



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