Defineciler ve deniz, Edirne'deki tarihi kaleyi yuttu

2012 senesinde Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescillenen ve etrafı sit alanı ilan edilen tarihi kale bakımsızlıktan dolayı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Keşan İlçesi'nin Yayla köyündeki kalıntılar definecelerin verdiği zarar ve Ege denizinin dalgalarının yaptığı tahribat nedeniyle yıkılma tehlikesi geçiriyor.

Hürriyet'te yer alan haberine göre, Bizans döneminden kalan kalenin yok olmasında definecilerin de payı büyük. Bazen sur duvarlarını yıktılar bazen sur diplerini kazarak yıkılmayı hızlandırdılar. Yayla köyü sakinlerini de canından bezdiren defineci saldırılarına önlem alınması için köylüler şikâyetçi oldu. EdirneMüzesi ve Koruma Kurulu raportör gönderdi. Hazırlanan raporda, kaçak kazı ve çevresel faktörlerden dolayı kalenin harap vaziyette olduğu, duvar kalıntılarının içerisine aralıklarla yerleştirilen pitoslar (Küpler) tespit edildiği belirtildi. Edirne Koruma Kurulu 2012 yılında kaleyi tescilleyerek çevresini birinci derece sit alanı ilan etti.

Kâğıt üzerinde tarihi kale koruma altına alındı. Ancak ne bekçi konuldu başına ne de koruma bandı çekildi. Kale yine açık denizin hırçın dalgalarına esir oldu. Definecilerin kazıları durmaksızın devam etti. Kaleye ait büyük pitoslar etrafa dağıldı. İçinde altınolduğunu düşünen defineciler tarafından pitoslar paramparça edildi. Önlem alınmadığı takdirde çok yakında kaleden geriye tek bir taş bile kalmayacak.