Defineciler kontrolsüz patlattığı dinamitin kurbanı oldu: 2 ölü

Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde Roma döneminden kalma hazine arayan 7 defineciden 2'si dinamitin patlaması sonucu hayatını kaybetti. Olay, yaralanan şahsın yürüyerek ilçedeki sağlık ocağına inmesiyle ortaya çıktı. AFAD ekipleri cesetleri uçurumdan ve ormanlık alandan güçlükle indirdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 7 arkadaş Keles ilçesine bağlı Gelemiç Köyü Kızılcıklı Dere Kanyonu'na gitti. Ormanlık ve yamaçlık alanda yaklaşık 10 kilometre yürüyen defineciler, kayanın altına yerleştirdikleri dinamiti kontrolsüz şekilde patlattı. Kayalar yerinden oynayınca Ayhan Akbulut (38) ve İbrahim Güder (32) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı Bülent Ersaçgün kurtulan diğer 4 defineci tarafından araçla Keles Sağlık Ocağı'na götürüldü. Burada doktorun ısrarlı soruları sonucu olay ortaya çıktı. Emniyet güçlerine haber verilince, Başbakanlık AFAD ekipleri, 112, Jandarma ve köylüler olay yerine intikal etti. 2 bin metre yükseklikte ve 10 kilometre yol yürüyen ekipler cesetleri kayaların altından çıkarttı. Ekipler, Akbulut ve Güder'in cansız bedenini köy girişinde bekleyen ambulanslara taşıdı. Ayrıca jenaratör ve diğer malzemelere el konuldu.

Yaralı Bülent Ersaçgün ise Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma patlamadan kurtulan dört defineciyi gözaltına alırken savcılık olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

Gelemiç Köyü Muhtarı Ahmet Dikmen ise, "Köyümüze kaçak yollardan gelmişler. Define ararken patlama olmuş. Cenazeleri güçlükle çıkarttık"dedi.