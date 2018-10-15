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Defineciler, kazdıkları çukurda yakalandı

BURSA, (DHA)- BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, ormanlık alanda define aramak için kaçak kazı yapan 4 kişi, kazdıkları çukurda suçüstü yakalandı

15 Ekim 2018 18:27

BURSA, (DHA)- BURSA\'nın Yenişehir ilçesinde, ormanlık alanda define aramak için kaçak kazı yapan 4 kişi, kazdıkları çukurda suçüstü yakalandı.
Dün akşam kırsal Demirboğa Mahallesi\'nde devriye gezen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık bölgede izinsiz kazı yapan 4 kişiyle karşılaştı. A.B., A.T., B.K. ve M.G., kazdıkları çukurda ellerinde kazma ve küreklerle yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden B.K. ve M.G.\'nin, daha önce de aynı suçtan sabıkaları olduğu belirlendi. Kazı bölgesinde bulunan kazma, kürek, hilti ve jenaratöre el konulurken, soruşturma sürdürülüyor

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