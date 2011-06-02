-DEFİNE YERİNİ FALCI SÖYLEMİŞ BURSA (A.A) - 02.06.2011 - Bursa'da, 3 katlı binanın altında izinsiz define arayan 3 kişi gözaltına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kayhan Mahallesi Simavlı Sokak'taki Bedrettin Cami yanında bulunan 3 katlı binanın içinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını alan güvenlik güçleri, harekete geçti. Söz konusu adrese giden polis ekipleri, binanın giriş katındaki iş yerinde ''alem'' imalatı yapan Ayhan S, amcasının oğlu Kurtuluş S. ve iş yerinde çalışan Mustafa D'yi kazı malzemeleriyle yakaladı. Gözaltına alınan 3 zanlı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemede, zanlıların, define bulmak amacıyla 21 metre kazı gerçekleştirdikleri belirlendi. Zanlıların polise verdikleri ifadede, Kurtuluş S'nin, yaşadığı ailevi sorunlar nedeniyle İzmir'deki bir kadın falcıyla telefonla irtibat kurduğunu, bir süre sonra falcının söz konusu iş yerinin bulunduğu binanın 16-17 metre altında define olduğunu bu kişiye söylediğini belirttiler. Bir süre önce Bursa'ya gelerek kazının yapıldığı yeri de gördüğü belirtilen falcının söylediklerini İzmir'deki bir kilisede görevli Aleks adındaki papazın da doğruladığını anlatan zanlıların, ikilinin yönlendirmesiyle 45 gün önce kazıya başladıklarını, yaklaşık 21 metre de kazı yaptıklarını söyledikleri öğrenildi. Zanlıların, kimsenin şüphelenmemesi için kazıları gece yaptıkları sabaha karşı da hafriyatları kamyonlarla binadan taşıdıkları belirlendi. Zanlılar, sorgularının ardından ''izinsiz kaçak kazı yapmak'' suçundan adliyeye sevk edildi.