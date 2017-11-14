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Define yalanıyla dolandırıcılığa 2 gözaltı

Hilmi DUYAR- Alper ÇOBANOĞLU/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde, sözde gömülü defineyi birlikte çıkarma vaadiyle bir kişiyi kandırıp parasını alarak dolandırmaya kalkıştığı öne sürülen 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı

14 Kasım 2017 16:45

Hilmi DUYAR- Alper ÇOBANOĞLU/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR\'in Savaştepe ilçesinde, sözde gömülü defineyi birlikte çıkarma vaadiyle bir kişiyi kandırıp parasını alarak dolandırmaya kalkıştığı öne sürülen 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Savaştepe İlçesi\'nde besici, evli ve 2 çocuk babası 54 yaşındaki Nevzat Kurt\'un Soma Karayolu üzerindeki çiftliğine geçen cuma günü gelen 55 yaşındaki B.U., Kurt\'un tarlasına çok yakın bir yerde paha biçilmez bir gömü bulunduğunu söyledi ve defineyi birlikte çıkarmayı önerdi. İsviçre\'ye gittiğini ifade eden şüpheli B.U., definenin haritasını buradan aldığını, gömünün 45 milyon TL değerinde olduğunu belirtti. Şüpheli B.U., Kurt\'tan teminat için 10 bin dolar alacağını, 1 hafta sonra İsviçre\'de bulunan ve gömünün haritasını veren üçüncü kişi 70 yaşındaki Z.Y.\'nin ülkeye geleceğini, gömünün 3\'te 1\'i olan 15 milyon TL\'yi o zaman kendisine vereceğini söyledi. Bu kişiden şüphelenen Kurt, öneriyi kabul etmiş göründü. 12 Kasım Pazar günü şüpheliyle gömünün çıkartılması için randevulaşan Kurt, durumu polise bildirdi.
POLİS PUSU KURDU
Harekete geçen polis ekipleri, dün saat 21.30\'da, Kurt\'un tarlası yakınında önlem aldı. Dolandırıcılık şüphelileri Z.Y. ve B.U., sözde hazinenin gömülü olduğu alana gelip önceden sakladıkları küp içindeki tarihi eser süsü verilen 3 heykelciği bulmuş gibi yaptı. O sırada harekete geçen polis, iki şüpheliyi yakaladı. Emniyete götürülen, işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşananları anlatan Nevzat Kurt, \"Beni kandırmaya çalıştılar. Ancak, polise ihbar etmiştim. Polis iki şüpheliyi operasyonla yakaladı\" dedi.

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