-DEFİNE MERAKI ÖLÜMLE BİTTİ KIRŞEHİR (A.A) - 15.12.2010 - Kırşehir'in Boztepe ilçesinde define bulmak için yapılan kaçak kazıda göçük altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kemal İlkbaş ile Hüseyin D, Boztepe ilçesi Horoz Gediği bölgesinde define bulmak için kazı yapmaya başladı. Açılan çukurda meydana gelen göçüğün altında kalan Kemal İlkbaş (39) hayatını kaybetti. Kemal İlkbaş'ın cesedi 5 saat süren çalışma sonucu göçükten çıkartılarak Kırşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayda göçük altında kalarak hafif yaralanan Hüseyin D. ise Kırşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.