-Define bulmak için evini kazdı ANTALYA (A.A) - 05.10.2011 - Antalya'da evinin salonunda define aramak için 25 metre derinlikte tünel kazan bir kişi, define yerine su buldu. Zeki Alasya, Metin Akpınar, Kemal Sunal, Halit Akçatepe'nin başrollerini üstlendiği ve define aramak için köylerinden kalkarak İstanbul'a kadar gelen dört kardeşin hikayesinin anlatıldığı ''Köyden İndim Şehire'' filmi, Antalya'da gerçek oldu. Bir evde define bulmak amacıyla kazı yapıldığı ihbarını değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çağlayan Mahallesi Yalı Caddesi'ndeki İ.A'ya ait müstakil eve baskın düzenledi. Baskında polisler, evin salonunda yaklaşık 25 metre derinlikte bir tünel buldu. Evde kazma ve küreklerle kazı yaptığı sırada gözaltına alınan İ.A'nın, baskına gelen polis memurlarına, ''Bu tüneli tuvalet çukuru açmak için kazdım'' dediği öğrenildi. Polis ekiplerinin evde yaptıkları aramada, kayaları kırmak için kullanılan hilti, kazma, kürek, aydınlatmada kullanılan ampuller, toz maskeleri, elektrik tesisatı çekmek için kullanılan kablolar ele geçirildi. Zanlının tünelin sonunda su bulduğu ve bu nedenle kazma işleminden vazgeçtiği öğrenildi. Zanlının evden çıkan kumları çuvallara doldurduğu ve evinin yakınındaki dereye döktüğü iddia edildi. İ.A, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.