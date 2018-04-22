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Define arayan 6 kişi suçüstü yakalandı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde, 1'inci derece SİT alanında define arayan 6 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı

22 Nisan 2018 00:47

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde, 1\'inci derece SİT alanında define arayan 6 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.
Olay, ilçeye bağlı Gönence Mahallesi\'nde meydana geldi. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Gönence Mahallesi\'nde bulunan 1\'inci derece SİT alanında define amaçlı kaçak kazı yaptıkları belirlenen A.T. (69), A.S. (23), M.Ç. (31), U.I. (30), A.K. (22) ve R.S. (18)\'yi suçüstü yakalayarak, gözaltına aldı. Olay yerinde bulunan 1 dedektör, 4 kazma, 2 kürek ve tarihi eser niteliği taşıdığı tahmin edilen 5 objeye de el konuldu. 6 şüpheli, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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