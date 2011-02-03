-DEFİNE ARARKEN KIZINI KAYBETTİ ESKİŞEHİR (A.A) - 03.02.2011 - Eskişehir'in Mihalgazi ilçesindeki dağlık bölgeye define aramak için gittikleri iddia edilen 4 kişiden birinin 11 yaşındaki kızı kazma ve küreklerle izinsiz kazı yapılırken üzerine kayaların devrilmesi sonucu öldü. Alınan bilgiye göre, Mihalgazi ilçesi Sakarılıca köyünde yaşayan M.E. (39) kızı Fikriye Gül Ellez, damadı Y.D, damadının arkadaşları S.Ç. ve O.D. ile define aramak için Sakarıılca köyü ile Eskişehir arasında bulunan dağlık bölge Ellez mevkisine gitti. Fikriye Gül Ellez, söz konusu 4 kişi kazma ve küreklerle izinsiz kazı yaparlarken yuvarlanan kayaların altında kalarak olay yerinde can verdi. Soyadıyla aynı adı taşıyan Ellez mevkisinde yaşamını yitiren ilköğretim 5. sınıf öğrencisi Fikriye Gül Ellez'in cesedi, haber verilen jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınarak önce Mihalgazi Toplum Sağlığı Merkezine daha sonra da otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gönderildi. Baba ve diğer 3 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.