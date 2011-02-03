T24 LogoT24 Logo
Gündem

DEFİNE ARARKEN KIZINI KAYBETTİ ESKİŞEHİR (A.A)

03 Şubat 2011 13:22

-DEFİNE ARARKEN KIZINI KAYBETTİ ESKİŞEHİR (A.A) - 03.02.2011 - Eskişehir'in Mihalgazi ilçesindeki dağlık bölgeye define aramak için gittikleri iddia edilen 4 kişiden birinin 11 yaşındaki kızı kazma ve küreklerle izinsiz kazı yapılırken üzerine kayaların devrilmesi sonucu öldü. Alınan bilgiye göre, Mihalgazi ilçesi Sakarılıca köyünde yaşayan M.E. (39) kızı Fikriye Gül Ellez, damadı Y.D, damadının arkadaşları S.Ç. ve O.D. ile define aramak için Sakarıılca köyü ile Eskişehir arasında bulunan dağlık bölge Ellez mevkisine gitti. Fikriye Gül Ellez, söz konusu 4 kişi kazma ve küreklerle izinsiz kazı yaparlarken yuvarlanan kayaların altında kalarak olay yerinde can verdi. Soyadıyla aynı adı taşıyan Ellez mevkisinde yaşamını yitiren ilköğretim 5. sınıf öğrencisi Fikriye Gül Ellez'in cesedi, haber verilen jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınarak önce Mihalgazi Toplum Sağlığı Merkezine daha sonra da otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gönderildi. Baba ve diğer 3 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24