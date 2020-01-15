Defence One: Türkiye 2020'nin sonuna kadar çıkarıldığı F-35 programına parça temin edecek

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Türkiye'nin Rus yapımı hava savunma sistemi aldığı gerekçesiyle çıkarıldığı F-35 programına 2020 yılı boyunca parça sağlamaya devam edeceği belirtildi.

Defence One'ın aktardığına göre ABD'li savunma liderleri Türkiye'nin yaptığı parçaları temin edecek kaynaklar bulmaya çalışıyordu ancak daha sonra kontratı bozmama kararı alarak parçaların teminatını yıl sonuna kadar Türkiye'ye bıraktı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi Ellen Lord, Savunma Yazarları Grubu'nda yaptığı konuşmada "tedarik zincirinin çoğunun Mart ayında Türkiye'den çıkmış olacağını" ifade etti.