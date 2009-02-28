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Spor

Defar rekora doymuyor

Pekin Olimpiyatları'nda hayal kırıklığı yaratan Etiyopyalı atlet Meseret Defar'dan, salonda üst üste dünya rekorları geliyor.

28 Şubat 2009 02:00


Pekin Olimpiyatları'nda hayal kırıklığı yaratan Etiyopyalı atlet Meseret Defar'dan, salonda üst üste dünya rekorları geliyor. Defar, kendisine ait olan 2 mil dünya salon rekorunu, yaklaşık 4 saniye geliştirdi.

Geçtiğimiz hafta Stokholm'da 5000 metre salon dünya rekorunu kıran Etiyopyalı atlet Meseret Defar, bu kez de 2 milde kendisine ait salon dünya rekorunu bir kez daha kırdı.

Defar, Çek Cumhuriyetinin başkenti Prag'da düzenlenen salon yarışında 9 dakika 6. 27 saniyelik dereceyle zafere ulaştı. Şampiyon atlet, eski rekoru 9.10.50 ile geçen yıl Boston'da kırmıştı.

Bir başka dünya rekortmeni Yelena İsinbayeva ise bayanlar sırıkla atlamada 5.01 ile bir dünya rekoru daha kırmayı denedi, ancak başarılı olamadı. Rus atlet yine de Prag'da 4 metre 90 santimetrelik atlayışıyla yarışmanın galibi oldu.

Erkekler 5000 metrede Etiyopyalı Abreham Cherkos 13 dakika 7. 82 ile Kenyalı Paul Kipsiele Koech'in önünde birinci oldu.

1000 metrede Sudanlı Abubaker Kiki, bayanlar 600 metrede Birleşik Amerikalı Carmelita Jeter, erkekler 60 metrede de İngiliz Craig Pickering, erkekler 60 metre engellide birleşik amerikalı dexter faulk ve bayanlar 60 metre engellide ise bir başka Birleşik Amerikalı Danielle Carruthers zafere ulaştı.

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