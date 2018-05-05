DeFacto'nun halka arzından vazgeçildi

DeFacto'nun halka arzından vazgeçildiği bildirildi. İş Yatırım Menkul Değerler AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na konuya ilişkin yapılan açıklamada, "DeFacto'nun 3-4 Mayıs'ta gerçekleştirilen halka arzı, küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmaların piyasalar üzerindeki etkisi nedeniyle yeterli talebin oluşmaması dikkate alınarak Şirket yönetimi ve ortaklarınca daha ileri bir tarihte değerlendirilmek üzere iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Beymen'in de halka arzı ertelenmişti

Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. dün KAP'a yaptığı açıklamada Beymen'in halka arzının daha ileri bir tarihte tekrar değerlendirmek üzere iptal edildiğini duyurmuştu.

Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları’ndan Kamuoyu Aydınlatma Platformun'a (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Yönetim Kurulumuz, gelişen ülkeler finansal piyasalarında son dönemde yaşanan dalgalanmaların etkisiyle yeterli talebin oluşmaması nedeniyle, Beymen Mağazacılık A.Ş. hisselerinin halka arzını daha ileri bir tarihte değerlendirmek üzere iptal etmiştir."

Geçtiğimiz günlerde, Beymen’in yüzde 43'üne karşılık gelen, toplam 67 milyon 176 bin 750 TL nominal değerdeki 67 milyon 176 bin 750 paya tekabül eden kısmın halka arz edilmesine karar verildiği duyurulmuştu.