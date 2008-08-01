Dee Brown Wizards ile imzaladı

Tempo24-



Galatasaray Cafe Crown ile yollarını ayıran Dee Brown, Washington Wizards ile sözleşme imzaladı.



Hakları Utah Jazz'da bulunan Brown, bu yaz kısıtlamalı olarak serbest kalmıştı. Mehmet Okur'un da formasını giydiği Jazz, 7 gün içinde Wizards'ın önerdiği anlaşma ile eşleşen bir kontrat önermez ise, Brown önümüzdeki sezon başkent temsilcisinin başarısı için ter dökecek.



Konuyla ilgili açıklama yapan Wizards'ın Başkanı Ernie Grunfeld, "Dee, takımımıza çabukluk ve enerji getirecek bir oyuncu, ayrıca oyun kurucu rotasyonumuzu da genişletecek" dedi.



2006 draftında 46. sırada Utah Jazz tarafından seçilen Dee Brown, geçtiğimiz sezon Galatasaray Cafe Crown formasıyla 12.3 sayı ortalaması tutturmuştu.

