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Spor

Dee Brown Maccabi'de

Geçen sezon Galatasaray forması giyen ABD'li oyun kurucu Dee Brown, İsrail'in Maccabi Electra takımına transfer oldu.

24 Ocak 2009 02:00


Geçen sezon Galatasaray Cafe Crown forması giyen ABD'li oyun kurucu Dee Brown, İsrail'in Maccabi Electra takımına transfer oldu.

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray Cafe Crown'da geçirdikten sonra, bu sezon NBA'de aradığı başarıyı yakalayamayan Dee Brown, Euroleague'de mücadele eden Maccabi Electra takımıyla anlaştı.

Sezona NBA'de Washington Wizards takımına başlayan Dee Brown, Wizards formasıyla 17 maçta 2.4 sayı ortalamasıyla oynamıştı.

Wizards'dan kısa süre önce ayrılan ve Phoenix ile anlaşan Dee Brown, Suns adına da 2 karşılaşmada sahaya çıkmıştı.

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