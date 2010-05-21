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'Dedikoducu Başbakan'a izin vermeyeceğiz'

Kemal Kılıçdaroğlu kurultay için Ankara'ya gelen İstanbullu delegelerle bir araya geldi.

21 Mayıs 2010 03:00

T24 - CHP Genel Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Sayın Başbakan, CHP'nin içine girerek, dedikodu üretmeye başlıyor. Dedikoducu Başbakan'a izin vermeyeceğiz'' dedi.


CHP'nin 33. Kurultayı'na katılmak üzere Ankara'ya gelen İstanbullu delegeler, Ramada Otel'de düzenlenen kokteylde bir araya geldi.


Kokteyle, CHP Genel Başkanlığı'na aday olan Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.


Kokteylin düzenlendiği otele CHP Genel Sekreteri Önder Sav ve İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ile birlikte gelen Kılıçdaroğlu'na, delegeler yoğun ilgi gösterdi.


Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, CHP'yi tek başına iktidar yapacağı yönünde delegelere söz verdi.


CHP'nin, ''ezilenlerin partisi'' olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, tutarlılıkla, cesaretle inançla yollarına devam edeceklerini ve önlerine çıkan engelleri aşacaklarını söyledi.


Kılıçdaroğlu, temel prensiplerinin çalışmak, üretmek ve hakça bölüşmek olduğunu kaydetti.


CHP Genel Sekreteri Sav ise Türkiye'nin önemli günlerden geçtiğini belirterek, CHP'nin gelecek günlerin sıkıntılarını aşmak için yarın Kurultay'da buluşacağını söyledi.


Sav, sözlerini şöyle sürdürdü:


''CHP, ufak tefek tartışmaları kısa sürede aşma etkinliğine ve yetkinliğine erişmiş bir partidir. Uzaktan bakıp avuçlarını ovuşturanlar, CHP'nin gücünün farkında olmayanlar, şunu bilsinler ki CHP, 1919'larda aydınlanma devriminin meşalesini taşıyanların ve onların çocuklarının partisidir.


Dinlenmemek üzere yola çıktık. Bu çarpık iktidarı devirene kadar mücadelemiz devam edecek, yarın daha güzel olacak.''

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