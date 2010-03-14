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Spor

'Dedikodu merkezli olaylar yaşanmamıştır'

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçında ilk 11'de yer almayan Güiza'yla ilgili basında çıkan haberler üzerine bir açıklamada bulundu.

14 Mart 2010 02:00

T24 - Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, forvet oyuncusu Güiza'nın Gençlerbirliği maçının ilk 11'de yar almadığını öğrenince tepki gösterdiği ve olay çıkardığı yönünde medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
 
Gençlerbirliği maçı sonrası Güiza ve Teknik Direkör Daum hakkında çıkan haberlerle ilgili Fenerbahçe kulübünden sert bir açıklama yapıldı.

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, ''Bu haberler baştan aşağı hayal mahsulü ve yalandır. Dedikodu merkezli bu haberlerde iddia edilen olaylar kesinlikle yaşanmamıştır. Her kaybedilen puandan sonra bu tip senaryolar uydurmak, kaynağından doğrulatmadan haber yapmak gazetecilik ilkeleri ile bağdaşmamaktadır'' denildi.

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