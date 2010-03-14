'Dedikodu merkezli olaylar yaşanmamıştır'

T24 -

Gençlerbirliği maçı sonrası Güiza ve Teknik Direkör Daum hakkında çıkan haberlerle ilgili Fenerbahçe kulübünden sert bir açıklama yapıldı.Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, ''Bu haberler baştan aşağı hayal mahsulü ve yalandır. Dedikodu merkezli bu haberlerde iddia edilen olaylar kesinlikle yaşanmamıştır. Her kaybedilen puandan sonra bu tip senaryolar uydurmak, kaynağından doğrulatmadan haber yapmak gazetecilik ilkeleri ile bağdaşmamaktadır'' denildi.