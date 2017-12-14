Dedesi ve babaannesini öldüren toruna, 2 kez ömür boyu ve 40 yıl hapis istemi

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de birlikte yaşadığı dedesve babaannesini defalarca bıçaklayıp öldüren, halası ve kuzenini de ağır yaraladığı öne sürülen 22 yaşındaki Oğuzhan Selçuk hakkında, 2 kez ömür boyu ve 40 yıla kadar hapis istemiyle Edirne 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı.

Edirne\'de psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Oğuzhan Selçuk, beraber yaşadığı dedesi Zeynel ve babaannesi Firdevs Selçuk\'la geçen haziran ayında evde tartıştı. Oğuzhan tartışma sırasında dede ve babaannesini defalarca bıçaklayarak öldürdü. Apartmanın girişinde karşılaştığı eşinden boşanmış halası Çiğdem Selçuk ve onun oğlu Ali Barış Esendemir\'i de bıçakla ağır yaralayan Oğuzhan Selçuk, yolun karşısındaki bir internet kafede polis ekiplerince yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüpheli hakkında Edirne Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Edirne 1\'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Oğuzhan Selçuk hakkında öldürdüğü dedesi ve babaannesi için 2 kez ömür boyu, bıçakla saldırıp ağır yaraladığı halası ve kuzeni için de 26 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası istendi.

ACI ÇEKMESİN DİYE KALBİNDEN BIÇAKLAMIŞ

Edirne Cumhuriyet Savcısı Murat Göçer tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın emniyet ve savcılık ifadelerine yer verildi. İddianamede, Oğuzhan\'ın bıçakla defalarda vurarak öldürdüğü dedesi Zeynel Selçuk\'u acı çekmemesi için en son kalbinden bıçakladığını söylediği kaydedildi.

DİNİ CEMAATE KATILMIŞ

İddianamede ayrıca, annesini küçük yaşta kaybeden sanık Oğuzhan Selçuk\'un 11-12 yıldır dedesi ve babaannesiyle yaşadığı, olay öncesinde dini bir cemaate katıldığı, \'Kendisini dini açıdan farklı\' hissettiği için dedesi ve büyükannesiyle anlaşamadığı ifade edildi.

Sanık Oğuzhan Selçuk, Edirne 1\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hâkim karşısına çıkacak.

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