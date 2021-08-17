Dedeoğulları ailesi katliamının 78 dakikalık kamera çözüm tutanağı ortaya çıktı: Başlarına tek tek ateş etmiş

Konya'da katil Mehmet Altun'un, yedi kişilik Dedeoğulları Ailesi'ni nasıl katlettiği güvenlik kamerası kayıtlarının dökümlerinden ortaya çıktı. Katilin önce arabasıyla gelip gitmesi, bahçeye silahla girmesi, aile bireylerinin üzerine yürümesi ve tek tek ateş ettiği anlar dosyada ayrıntılarıyla yer aldı.

Halk TV'den İsmail Saymaz imzalı habere göre, kamera kayıtları dava dosyasına girdi. Döküme göre katil Mehmet Altun, saat 18.20’de eve giriyor. Altun, aile bireylerini ilk önce silahla yaralıyor. Ardından yerde acıyla kıvranan Metin ve Barış Dedeoğulları kardeşleri tek tek başlarına ateş ederek öldürüyor. Altun, vurulmamak için kaçan Sibel Dedeoğulları’nın peşinden koşuyor. En son güvenlik kamerasında evden dumanların yükseldiği ve Altun’un araçla uzaklaştığı görülüyor.

Konya’da 30 Temmuz’da meydana gelen bu cinayette baba Yaşar ve anne İpek Dedeoğulları ile çocukları Serpil, Serap, Sibel, Metin ve Barış öldürüldü. Olaydan sonra cinayet anına ilişkin sınırlı bir görüntü servis edildi. Bu görüntüde, bahçede kovalanan Altun’un sanki saldırıya uğramışçasına arkasından koşan aile bireylerine ateş ederken görülüyordu. Ancak görüntünün tamamı soruşturma dosyasına girdi ve gerçeğin bütünü açığa çıktı.

Kamera kaydına göre olay şöyle yaşandı:

17.56: Elinde poşet ve içinde kağıtlar bulunan bir dosya ile araçtan indi, evin bahçe duvarı yanında Sibel Dedeoğulları ile konuşmaya başladı. İfadesine göre kendisini belediye görevlisi olarak tanıttı. Yüzünde maske olduğu için Dedeoğulları kendisini tanıyamadı.

17.57: Altun ve Dedeoğulları konuşurken, Serpil Dedeoğulları konuşmaya dahil oldu. Altun, iki kadından uzaklaşarak dosyadaki kağıtları gösterdi.

17.58: Altun aracına yönelerek, sağ ön yolcu kısmından içeriye uzanıp bir şeyler almaya çalıştı. Kamera görüntüsüne Metin Dedeoğulları girdi.

17.59: Altun, dosyayı göstererek aile ile konuştu. Serap Dedeoğulları koşar adım kalabalığın yanına gitti.

Bu tartışmadan sonra evin önünden ayrılan Altun, saat 18.19’da aynı adrese geldi ve aracı Embiya Sokak’a bakacak şekilde park etti.

18.20: Metin ve Barış Dedeoğulları’nın bahçe kapısını açmasıyla Altun içeriye girdi.

18.21: Altun, bahçede elindeki evraklara bakarak, Dedeoğulları ile konuştu.

18.22: Poşetten tabanca çıkarıp baba Yaşar Dedeoğulları’na doğrulttu.

18.23: Tabancayla aileyi bir araya toplayarak, bahçe kapısını kapattı.

18.24: Sandalyeye oturup aile ile konuştu.

18.27: Serpil Dedeoğulları yerden bir şeyler alıp Altun’a attı. Aile hep birlikte Altun’un üzerine doğru hızlı adımlarla yürüdü. Bahçede kovalanan Altun, arkasından koşan Metin Dedeoğulları ve aile bireylerine ateş etti. Ardından Barış Dedeoğulları’na kurşun sıktı. Serap panikle yere takılarak ve ağabeyi Metin ateşle yaralanarak düştü. Metin Dedeoğulları vurulurken aile katilin üzerine yürüdü.

18.28: Altun, yerde yatan Barış ve Metin Dedeoğulları’na dönüp başından vurdu. Ardından tabancasına mermi doldurdu. O sırada Sibel Dedeoğulları kaçıyordu. Altun, kadının peşinden koştu ve onu da öldürdü.

18.29: Altun, bahçe kapısından çıkıp aracına yöneldi. Aracıyla ailenin evinin önünde geri manevra yaptı.

18.31: Şeffaf renkli pet bidondaki benzinle eve girdi. Eve kaçan kadını vurarak öldürdü ve içeriyi ateşe verdi.

18.33: Evden dumanlar yükselirken, Altun koşarak bahçe kapısından çıktı. Altun’un aracı sokaktan hızla ayrıldı.

TIKLAYIN -