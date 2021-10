Dedeoğulları ailesi katliamında yeni gelişme: Ailenin avukatı, ihmalle suçlanan emniyet müdürünün görev yerinin değiştirildiğini duyurdu

Konya’nın Meram ilçesinde bulunan Çarıklıköy’de 60 kişinin saldırısı sonucu öldürülen Hakim Dal ve yine aynı ilçede Hasanköy Mahallesi’nde Mehmet Altun tarafından Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin katledilmesi olaylarında yeni gelişme yaşandı. Her iki ailenin de avukatı olan Abdurrahman Karabulut, Meram İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Akbaba’nın Dal ailesi ve Dedeogulları ailesi katliamında ihmalinden dolayı görev yerinin değiştirilerek Çumra İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne atandığını açıkladı.

Konuya ilişkin Gazete Duvar’a konuşan Karabulut şunları söyledi:

“Biz bu ilçe emniyet müdürü ile Dal ailesi olayında tanıştık. Olay yeri inceleme yerine gittiğim zaman sigara izmaritleri, taş ve parmak izlerinin alınmasını istedim. Orada bana tepki göstererek ‘Siz işi farklı mecralara çekmeye çalışıyorsunuz’ şeklinde tartışmıştı. Daha sonra bizim, Dedeoğulları ailesinin katledilmeden önce mayıs ayında saldırıya uğradıktan sonra koruma talebimiz olmuştu. Bununla da ilgili pasif davranmış ve işi ciddiyete almamıştı. Bununla ilgili de Valilik bir soruşturma başlatmıştı. Vali Bey ile de konuyla ilgili görüştüm. 2 gün önce gece yarısı görevden alındı ve Çumra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atandı."

Dedeoğulları ailesi katliamına ilişkin devam eden soruşturmaya ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Karabulut, “Katil zanlısı Mehmet Altun’la ilişiği olan kim varsa hepsinin ifadesi alınmaya devam ediyor. Şu an soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmesi için birçok gelişmeyi şu an kamuoyuyla paylaşamıyoruz. Ama şu an yetkin bir şekilde soruşturmanın yürütüldüğünü söyleyebilirim. Şu an bütün taleplerimiz de değerlendiriliyor” ifadelerini kullandı.