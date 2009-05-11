Dede'nin kupası daha fazla



Çarşamba günü oynanacak final öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones'in kariyerinde 4 İspanya Kupası yer alırken, Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli ise 1 kez Türkiye Kupası'nı kazandı.



Fortis Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, futbolculuğunda 4 kez mücadele ettiği kupa finaline 3. kez teknik adam olarak çıkacak.



Denizli, futbolculuğu döneminde 4 kupa finali heyecanını da Altay formasıyla yaşadı. Teknik direktör olarak ise bir kez Galatasaray, bir kez de Fenerbahçe'nin başında kupa finaline çıkan deneyimli teknik adam bu kez Beşiktaş'ın başarısı için çaba harcayacak.



Altay'da uzun yıllar forma giyen Mustafa Denizli, iki sezon arka arkaya olmak üzere 4 kez siyah-beyazlı formayla finalde mücadele etti. 1979-80 sezonunda finalde Galatasaray ile karşılaşarak kupaya uzanan Altay'ın futbolcusu olarak bu sevinci yaşayan Mustafa Denizli, teknik direktör olarak da 1 kez Galatasaray'ın başında iken Türkiye Kupası'nı kazandı.



1967-68 sezonunda Altay ile Fenerbahçe arasında Alsancak Stadı'nda oynanan final rövanş maçında Fenerbahçe'ye karşı forma giyen Denizli'nin takımı Altay, müsabakadan 1-0 galip ayrılmasına rağmen, ilk maçta 2-0 mağlup olduğu için kupayı rakibine kaptırdı.



1971-72 sezonunda Ankaragücü ile finalde karşılaşan Altay 0-0 ve 0-3'lük sonuçlarla rakibine kupayı kaptırırken, Mustafa Denizli, Ankara'daki rövanş karşılaşmasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



1978-79 sezonunda yine Fenerbahçe ile finalde karşılaşan Altay'da ilk maçta forma giyen Denizli, ikinci maçta oynamadı ve Fenerbahçe kupayı kazandı.



1979-80 sezonunda finalde Galatasaray ile mücadele eden Altay'da ikinci maçta penaltıdan attığı golle takımına beraberliği sağlayan Mustafa Denizli, bu maçta kupa sevinci yaşadı.



Denizli, teknik direktör olarak da 1990-91 sezonunda Galatasaray'ın başında iken Ankaragücü'nü 3-1 yenerek kupaya uzandı.



Tecrübeli teknik adamın Fenerbahçe'yi çalıştırdığı 2000-2001 sezonunda sarı lacivertliler Gençlerbirliği karşısında penaltı atışları sonucunda kupayı kaybetti.



Fenerbahçe teknik direktörü Luis Aragones ise Atletico Madrid ile 1976, 1985 ve 1992'de ve 1988'de de Barcelona ile İspanya Süper Kupası'nı kazandı.



