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Spor

Dede'nin küfrü, yılın sözü

Luis Aragones’in 2008 yılında söylediği küfürlü bir söz İtalyan La Gazzetta dello Sport tarafından yılın sözü seçildi.

02 Ocak 2009 02:00


Fenerbahçe’nin İspanyol Teknik Direktörü Luis Aragones’in 2008 yılında söylediği küfürlü bir söz İtalyan La Gazzetta dello Sport tarafından yılın sözü seçildi.


Avrupa’nın önemli spor gazetelerinden olan La Gazzetta dello Sport’ta yapılan, futbolcu veya teknik direktörlerin yıl içerisinde kullandığı sözlerin bulunduğu "yılın en iyi sözü" anketinde birinci Luis Aragones oldu.

Aragones’in, İspanya milli takımı teknik direktörü olduğu sırada söylediği ’Günaydından daha çok s....git diyorum’ şeklindeki sözü 20 bin kişi tarafindan oylanarak yılın sözü seçildi.

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