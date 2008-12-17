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Dedeman Türkiye'den tazminat kazandı

Umut Vakfı'nın kurucu başkanı Nazire Dedeman, Türkiye aleyhine İHAM'da açtığı davayı kazandı.

17 Aralık 2008 02:00

Toplumda ateşli silahların kullanılmasına karşı kampanya yürüten Umut Vakfı'nın kurucu başkanı Nazire Dedeman, Türkiye aleyhine İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nde açtığı davayı kazandı.

İHAM, Nazire Dedeman'ın açtığı davayla ilgili olarak "Türkiye'nin, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin (İHAS) adil yargılanma hakkıyla ilgili 6. maddesini ihlal ettiği" görüşüne vardı.

Kararda, Türkiye'nin mahkeme masraflarıyla birlikte 1000 euro tazminat ödemesine hüküm verildi.

Oğlu Umut Önal 1993'te arkadaşı tarafından öldürülen ama cinayet davasında umduğu sonucu alamayan Nazire Dedeman, dönemin Ankara Asayiş Şube Müdürü Hüseyin Özalp'i suçlamıştı.

Bu yüzden de basın yoluyla hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında açılan davanın, makul süreden daha fazla olduğu gerekçesiyle İHAM'e başvurmuştu.

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