-DEDEKTÖR KÖPEKLERDEN UYUŞTURUCUYA GEÇİT YOK ANKARA (A.A) - 11.06.2011 - ''Süper burunlar'' olarak nitelendirilen gümrüklerdeki dedektör köpekler sayesinde bu yılın ilk 5 ayında, 11 milyon 257 bin liralık uyuşturucu madde ele geçirildi. Yaklaşık 7 ay önce göreve başlayan Türkiye'nin ilk çay ve tütün dedektörü köpekler ise bu süre içinde 555 bin 850 paket sigara ile 2 bin 475 kilo kaçak çay ele geçirilmesini sağladı. Uyuşturucu madde aramalarında etkin rol oynayan narkotik dedektör köpekler, Türk gümrük teşkilatında ilk kez Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Programı Yardım Projesi çerçevesinde 1998'de kullanılmaya başlandı. Uyuşturucu kaçakçılarına geçit vermeyen dedektör köpekler, sınır kapıları ve havalimanlarında kullanılmaya başlandıkları günden itibaren bir çok başarıya imza attı. Güçlü koku alma yeteneğine sahip olan ve ''süper burunlar'' olarak nitelendirilen bu köpekler sayesinde bugüne kadar 13,4 ton eroin, 5 milyon 727 bin 644 adet captagon, 623 bin 55 adet ecstacy, 1 ton 108 kilo esrar, 29,1 ton asetik anhidrit, 1 ton 245 kilo afyon sakızı, 135 kilo baz morfin, 42 kilo amfetamin, 3,3 kilo kokain, 1,3 kilo metamfetamin ele geçirildi. Türkiye'deki narkotik dedektör köpekler ilk uyuşturucuyu Gürbulak Sınır Kapısında buldu. Bu operasyonda, motor yağlarını koklayan ve tepki veren narkotik dedektör köpeği, ''yağların içine emdirilmiş'' 331 kilo likit eroinin ele geçirilmesini sağladı. -GEÇEN YIL 32 MİLYON LİRALIK UYUŞTURUCU BULDULAR- Narkotik dedektör köpekler sayesinde geçen yıl 32 milyon 28 bin lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu yılın ilk 5 ayında ise uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede kullanılan köpeklerin katıldığı operasyonlarda 136 bin lira değerinde afyon sakızı, 960 bin lira değerinde amfetamin, 6 milyon 300 bin lira değerinde metamfetamin, 3 milyon 362 bin lira değerinde eroin, 500 bin lira değerinde de esrar olmak üzere toplam 11 milyon 257 bin liralık uyuşturucu madde ele geçirildi. Gümrük Müsteşarlığı, narkotik dedektör köpeklerden başarılı sonuçlar alınmasının ardından bu kez yasa dışı silah, bomba ve patlayıcı madde trafiğinin önüne geçmek için geçen yıl bomba dedektör köpekler kullanmaya başladı. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde büyük mali kayıplara yol açan çay ve tütün kaçakçılığı ile mücadele kapsamında da son olarak çay ve tütün dedektörü köpekler yetiştirildi. Türkiye'nin ilk çay ve tütün dedektörü 3 köpeği, 2010 yılının kasım ayında sınır kapılarında görevlendirildi. Çay ve tütün dedektörü köpekler sayesinde bugüne kadar 1 milyon 800 lira değerinde 555 bin 850 paket sigara ile 24 bin 750 lira değerinde 2 bin 475 kilo kaçak çay ele geçirildi. Yetkililer, dedektör köpeklerin eğitim sürelerinin uzmanlık alanlarına göre değiştiğini belirterek, çay-tütün dedektör köpeklerinin yaklaşık 10 hafta, narkotik dedektör köpeklerinin 15 hafta, bomba dektör köpeklerinin 17 hafta eğitim gördüklerini kaydettiler.