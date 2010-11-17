-DEDEKTİFLERE EN ÇOK BAŞVURU ''EŞ TAKİBİ'' İSTANBUL (A.A) - 17.11.2010 - Görevleri, deşifre olmadan, bilinenlerin bilinmeyen yönlerini somut kanıtlarıyla ortaya koyabilmek olan dedektiflere en çok başvurunun ''eş takibi'' konusunda geldiği ortaya çıktı. Özel Dedektifler Derneği Başkanı İsmail Yetimoğlu, ''Özel dedektiflik kanununun'' olmamasının, yapılan işlerin hem çok zor koşullarda hem de çok maliyetli olmasına neden olduğunu söyledi. Amerika'da bir eyalette polis merkezinin içinde özel dedektiflik büroları olduğunu ve vatandaşın sorununu resmi mercilere bildirirken aynı zamanda özel dedektif tutabildiğini anımsatan Yetimoğlu, özel dedektiflerin resmi görevliler ile birlikte yardımlaşarak aldığı görevi yerine getirebildiklerini bildirdi. Yetimoğlu, ''Özel dedektiflik kanunu olan ülkelerde özel dedektifler belli konularda sınırlı dahi olsa resmi bilgilere ulaşabiliyor ve araştırmasını daha kısa sürede daha az maliyetle yapabiliyor. Bizde ise bırakın bilgilere ulaşmayı sokaklarda dahi beklemekte zorlanıyoruz. Mobese kameraları veya şüphelenen vatandaşın şikayeti üzerine yerel resmi güvenlik birimleri ile köşe kapmaca oynuyoruz'' dedi. Yetimoğlu, derneğe bağlı firmalara en çok eş takibi konusunda talep geldiğini, dernek üyesi firmaların, boşanma davası olmayan hiçbir eş takip işini almadığını söyledi. Şüpheye dayalı işleri almadıklarını, aile birliği bozulmuş ve boşanma davası açılmış araştırmalarda mağdur olanın talebi doğrultusunda kabahatli olanın kabahatlerini tespit ettiklerini anlatan Yetimoğlu, en çok talep edilen diğer araştırmanın ticari konularda olduğunu dile getirdi. Yetimoğlu, şirket bayilerinin incelenmesi, sahte marka ürün araştırmaları, icra davaları ve şirket üst düzey yöneticilerinin şirket çıkarlarına aykırı davranıp davranmadığı yönünde araştırmalar yaptıklarını, hırsızlık veya faali meçhul adli olayların araştırılmasının yanında, kedisini veya köpeğini kaybeden vatandaşların da müracaat ettiğini anlattı. Yetimoğlu, Kocaeli Üniversitesi ile dernek olarak eğitim işbirliği protokolü imzaladıklarını, bu protokolle ilk kez bir devlet üniversitesinde, özel dedektiflik eğitimlerinin verilmeye başlandığını söyledi. -KANUN TASLAĞI ONAY BEKLİYOR- Çalışma alanlarındaki sıkıntıların giderilmesi için hazırladıkları kanun taslağının onaylanmasını beklediklerini bildiren Yetimoğlu, ''Özel dedektiflik hizmetlerinde karşılaşılan en büyük sorun ''Özel Dedektiflik Kanunu'nun'' olmaması. Çünkü hukuki yetki ve sorumlulukları belirlenmemiş bir meslekte başarılı olmak mümkün değildir'' dedi. Hizmet talep eden müşterinin sorununa çözüm sağlayabilmek için deşifre olmadan her türlü bilgiye ulaşmak zorunda olduklarını belirten Yetimoğlu, ''Aksi takdirde hem başarısız olur hem de her yaptığınız işte düşman kazanmış olursunuz'' dedi.