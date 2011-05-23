Dedektifler iki evde kamera buldu!

T24 - MHP’deki kaset skandalının ardından siyasetçiler ve bürokratlar dedektiflik bürolarına başvurarak evlerinde arama yapılmasını istedi. Biri siyasetçi, diğeri üst düzey bir bürokrata ait olduğu ve ara sıra kullandıkları belirtilen, Ankara’nın lüks semtlerindeki iki evde cihaz bulundu.



Habertürk Gazetesi'nin haberine göre, cihazlardan biri televizyonun içine, diğeri alarm sistemine takılıydı. Dedektiflik bürosuna “Evimizi arayın” başvurularını, kimlikleri gizli tutulan kadınlar yaptı. Evler apar topar boşaltıldı. MHP ve AKP’nin ABD ve İsrail menşeili güvenlik firmalarına arama yaptırdığı ve kontrolleri sıklaştırdıkları öğrenildi.





TV ve alarm sisteminde



Evlerin birinde yapılan aramada televizyonun içinde görüntü kayıt cihazı bulundu. “Toz” incelemesinden kameranın uzun zamandır burada olduğu belirlendi. Arama yapılan ikinci evde ise kayıt cihazının alarm sisteminin içinde bulunduğu tespit edildi. Alarm cihazında normalde 6 sistem bulunurken 7. sistem dahil edilerek kameranın monte edildiği görüldü. Ev sahiplerinin yasal süreci başlatıp başlatmadığı ise bilinmiyor.





İstanbul'da da korku



İstanbul’da bazı bürokratların çalışma ofisinden de benzer cihazlar çıktı. Dedektiflere başvurular, avukatları tarafından yapıldı. Cihazlar, genelde klima ve prizlerde bulundu. Bir bürokratın çalışma ofisine gizlenen 3G’li cepmodülü, abajurun ayağından çıktı. Bir bürokratın ise aracından dinleme cihazı çıktı. Bunlardan biri televizyonun içine yerleştirilmişti. Dedektifler, kameraları bulmakla yetindi.





2 haftada 30 cihaz bulundu



Özel dedektif Mehmet Uzuner, son iki haftada kendilerine 300 başvuru geldiğini aktardı. Aramaların yüzde 10’unda cihaz bulundu. Uzuner’in verdiği bilgiye göre, bulunan cihazları genelde GSM modüllerinden oluşuyor. 3G’li GSM modülleri, cep telefonundan yapılıyor ve elektronik cihazlara takılıyor. Modül, yerleştirildikten sonra izleme yapan kişi, istediği zaman telefonu arıyor. Otomatik yanıtla kamera çalıştırılıyor. Cihaz elektronik sisteme bağlandığından, şarj problemi de ortaya çıkmıyor.





