Dedektif turist

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir İngiliz turist, bankamatikten para çektiği sırada kredi kartını kaptırdığı zanlıyı, PTT'de ikinci kez karşılaşınca dedektif gibi takip ederek polise yakalattı.

Edinilen bilgilere göre Alanya Keykubat Caddesi üzerinde bulunan özel bir bankaya ait ATM önünde yaşanan olay şöyle gerçekleşti. Alanya'ya tatil yapmak için gelen İngiliz turist Margaret Whitney(59)'in, para çekmek için gittiği bankamatikte yanına yardım bahanesiyle bir şahıs yaklaştı. Kendisine yardımcı olmak isteyen şahsa engel olmayan turist, kartını alarak kaçan kişiyi vatandaşların da yardımıyla hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, turistin verdiği eşkal doğrultusunda çalışma başlattı.

İngiliz turist, bir süre sonra bu kez para çekmek için Alanya PTT Müdürlüğü'ne gitti. PTT'de sıra bekleyen turist, karşısında kredi kartını çalan kişiyi görünce şaşırdı ve durumu ikinci kez polise bildirdi. Kendisini fark etmeyen zanlıyı takip eden İngiliz turist Whitney, şahsın girip çıktığı yerleri polise telefonla bildirdi.

İngiliz turist, zanlının en son Mahmutlar belde belediyesi otobüsüne bindiğini polise bildirdi. Harekete geçen Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cengiz Dolgun (40) isimli şahsı Mahmutlar beldesinde otobüsten inerken kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı sorgulanmak üzere Alanya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyette sorgusunun ardından turist tarafından teşhis edilen zanlı, Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlının sorgusu sürüyor.