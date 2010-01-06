Dedeağaç'ta denizden 12 ceset çıktı

T24 - Yunanistan'da Meriç (Evros) bölgesindeki Dedeağaç (Aleksandropolis) kenti yakınlarında deniz kıyısında kaçak göçmenlere ait olduğu sanılan 3 kadın ve 2 erkek cesedi bulundu.



Atina haber ajansı ANA, cesetlerin bulunduğu Miri (Makri) ve Taşlık (Petrota) sahillerinde son hafta içinde 5 ceset daha bulunduğunu duyurdu.



Üzerlerinde kimlik çıkmayan cesetlerin, Kuzey Ege'de henüz bilinmeyen nedenlerle batan bir teknede bulunan kaçak göçmenlere ait olduğunun sanıldığı belirtilen haberde, bölgede başka cesetlerin bulunup bulunmadığının araştırıldığı kaydedildi.



Haberde, Türk-Yunan sınırı yakınlarındaki Meriç Deltası'nda da dün iki erkek cesedi bulunduğunu, yapılan incelemede, cesetlerin yasadışı yollardan ülkeye girmeye çalışırken soğuktan donarak ölen kaçak göçmenlere ait olduğunun tespit edildiğini bildirdi.



Her iki olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi