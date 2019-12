Dede transfer istemiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, devre arasında transfer istemediğini açıkladı.



Antalyaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan İspanyol çalıştırıcı, devre arasında transfer isteyip, istemediği sorusuna net bir şekilde yanıt vererek, "Hayır istemiyorum. Ocak ayında hiçbir şey istemiyorum" dedi.



Devre arasında transfer düşünüp, düşünmediği şeklindeki bir soruyu yanıtlayan Aragones, şunları kaydetti:



"Sadece benim yapabileceğim iş değil. Bir parçası olduğum bir iş. Yönetimin ve başkanın da bu işe iştirak etmesi gerekiyor. İkinci devre için değil, daha sonra haziran gibi getirmeyi düşündüğümüz oyuncular olabilir. Ocak ayında transfer vaktinin geldiğini düşünmüyorum. Biraz erken olacağını düşünüyorum. Gelen bir oyuncu belki de form tuttuktan 6 ay sonra gönderilecek. Bir transferin erken olacağını düşünüyorum. Buraya gelmeden zaten yapılmış hazır bir takım vardı. Josico haricindeki transferlere çok fazla karışma imkanım olamadı. Tabii ki de biz bu büyük camiaya 'Evet' demeden önce çok iyi ve kaliteli takım olduğunu biliyordum."



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, takıma devre arasında takviye yapılacağı yönünde açıklaması olduğu hatırlatılan Aragones, "Tabii ki de kulübün başkanı ve yöneticileri farklı düşünüyor olabilir. Ben bunu geçmişten gelen tecrübe ile söylüyorum. Ama ocak ayında transfer yapmanın şöyle bir anlaşılması olabilir ve 'Sezon başlarken hata mı yaptık?' demeye getirebilir. Ben erken bir zaman olduğunu düşünüyorum. Bazı ekipler vardır sakat oyuncuları bile alırlar, tutarlar" şeklinde konuştu.



İspanyol teknik adam, konuyla ilgili son olarak yöneltilen, "Aragones Ocak'ta transfer istiyor mu, istemiyor mu?" sorusuna da, "Hayır istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Şu anda mevcut şekilde devam edip, en iyi işi çıkartıp, sezon sonu geldiğinde ona göre bakacağız" yanıtını verdi.







-"KAHİN DEĞİLİM..."-



Aragones, sezon sonunda şampiyon olmayı çok istediğini belirterek, "Kahin değilim" dedi.



"Futbolcular gollerden sonra gelip kendisine sarılarak gol sevinci yaşamıyor. Futbolcularla arasında mesafe mi var?" şeklindeki soruyla başlayan ve üst üste soruların yöneltildiği bölümde Aragones, özetle şunları kaydetti:



"Benim her zaman tercihim, görmek istediğim, golü atanın taraftarlarla bu sevinci paylaşmasıdır. Gol sevincinin herhangi bir antrenörle paylaşıldığını gördük mü şu ana kadar. Ben bu konuda bir şey söylemek istemiyorum. Atılan goller daha fazla seyirci ve ortamla paylaşılırsa, kıymetli oluyor. Gol atan oyuncunun, özellikle benim de çok fazla hoşuma gitmez zaten sevincini benimle paylaşması.



Gazeteciler futbol konusuna iki türlü bakıyor. Seyirci olarak ve işlerinin gerektirdiği uzmanlıkla. Ben ise 4 kanaldan bakıyorum. Daha önce de söylemiştim 'Mayıs'ta görüşürüz' diye. Mayıs'ta bakacağız. Değerlendirme için bir antrenörün en azından 1 yıl çalışması gerekir. Ne 4, ne 5 ayda bir antrenörün yapabileceği çok fazla görülemez.



Tabii ki de bu kulvarda çekişen 3 büyük takım da var. Herkes şampiyon olmak ister. Ben de tabii ki şampiyon olmak istiyorum, ama kahin değilim. Elimden gelenin en iyisini yapıp, Fenerbahçe nasıl şampiyon olacaksa, ona götürmeye çalışıyorum. Hiçbir antrenör şampiyonluk ve başka bir şeyle gündeme gelmek istemez, yaptıklarıyla ve işiyle talep görmek ister. Tabii ki de şampiyonluk gibi bir iddiamız var, ama bu çalışma işidir."



-LUGANO VE EDU'NUN KART CEZALARI-



Bir soru üzerine de sarı kart cezalısı durumuna düşen Lugano ve Edu'nun, tatile erken çıkmak gibi bir niyetlerinin olmadığını kaydeden Aragones, "Onlar gerçekten iki sert müdahale sonunda kartlar gördüler. Bizim iç tüzüğümüze baktığınızda, zaten bir oyuncunun böyle bir şey istemeyeceğini görürsünüz. Orada gerekli cezalar vardır. Gazetecilik konusunu anlamakta zorluk çekiyorum. Bazı durumlarda yanlış yoldan gidildiğini düşünüyorum. Doğrular ve gerçekler düşünüldüğünde bazı şeylerin daha çok satacağını düşünüyorum. Her zaman kazananlar burada büyük medya şirketleridir, olaya böyle bakmak gerekir" şeklinde konuştu.



Kadroya almadığı Maldonado'yu kafasından silip silmediği sorusuna da Aragones, "Kimseyi kafamdan silmişliğim ya da güle güle demişliğim yok" yanıtını verdi.



Aragones 7. yabancı tercihinde zaman zaman zorlanıp zorlanmadığı sorusunu da "Evet bazı durumlarda zorlanıyorum. Şüphe götürmez ki bizim için zorluklar yaşanıyor" şeklinde yanıtladı.



Kazım ve Emre'nin Kiev'de olmadıkları, ancak bugün 11'de yer aldıkları hatırlatılan İspanyol çalıştırıcı, "Burada 27 oyuncum var. Hepsi, güvendiğim değerli oyunculardır. Arka kısımlarında, biseps grubunda sakatlıkları vardı. Ama ben takım içinde 27 oyuncuya sahibim ve kim o an en yüksek performansı veriyorsa, ona formayı veriyorum. Fenerbahçe burada bana bu yüzden para veriyor. Ben de gereğini yapıyorum" diye konuştu.



Yapılan iyi kritiklerin ve kötü kritiklerin kendisini çok etkilemediğini, her zaman pozitif olmaya çalışan bir yapıya sahip olduğunu kaydeden Aragones, toplantı salonundan ayrılırken, elleriyle omuzlarını göstererek, (Benim omuzlarım geniş, yükü kaldırırım) mesajını verdi.



Bu arada, Aragones, maçtan sonra Lig TV'nin canlı yayınında "Emre ve Kazım ile ilgili çok şey söylendi. Bu konuyla ilgili açıklama yapmak ister mi?" şeklindeki soruya "Çıkan haberler hakkında yorum yapmayacağım. Kadromda 27 oyuncum var. Yeterli kadro derinliğine sahibiz. Biri gider, biri gelir" yanıtını verdi.