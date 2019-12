Dede teşhisi koydu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, hazırlık maçlarında takımın savunma anlamında performansından memnun olduğunu, hücum konusunda daha çok çalışmaları gerektiğini söyledi.





Avusturya kampını FB TV'ye değerlendiren Luis Aragones, kampta yaptıkları 3 hazırlık maçının, takımın düzeyini görmesi ve Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda MTK Budapeşte ile yapacakları maç için kafasında bir fikir oluşması açısından önemli olduğunu bildirdi.





Hazırlık maçlarında takımı savunma anlamında iyi gördüğünü anlatan İspanyol teknik adam, ''Fakat hücum konusunda, topun hızlı döndürülmesi konusunda takımı daha iyileştirmemiz gerekir ama takımımın performansından memnunum. Savunma anlamında takımın performansından memnunun ama hücum ve gol pozisyonu bulma açısından daha çok çalışmamız gerekir'' dedi.





Aragones, savunmada iyi yer aldıklarını vurgulayarak, ''Savunmada iyi yer alıyoruz. Yalnız ileri giderken benim düşüncem, sahayı açmaktır, sahayı pasla geçmektir, pasla açılmaktır. Çok fazla bir zamandır takımla birlikte değilim. 15-16 günlük bir antrenman ve maç temposu oldu. Şu ana dek memnunum fakat bundan sonra oyunun kalitesini nasıl daha fazla arttırabileceğimizi düşünmek istiyorum. Birbirimizi tanımamız açısından aslında burada çok fazla zamanımız olmadı. Bu maçlarda performansları yerinde görmem açısından çok yeterli bir zaman değildi. Herşeye karşın savunma anlamında takımımdan memnunum'' dedi.





''SİSTEM ÇOK FAZLA DEĞİŞEBİLİR''

Aragones, sistemle ilgili bir soru üzerine, ''Taktiksel anlamda her türlü taktik varyasyonları deneyebiliriz ama sistem anlamında çok fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü 90 dakikanın içinde sistem çok fazla değişebilir'' dedi.

Her maça göre sistemi değiştirerek oynayacaklarını ifade eden İspanyol teknik adam, ''Sol ve sağ savunma oyuncularımız atağa çıktığı zaman savunmamız 2 kişi kalıyor, bu yüzden kesin olarak 'oradaki dörtlü şu şekildedir' diye birşey söyleyemem. Maç içinde sürekli sistemimiz değişebilir. Örneğin en son yaptığımız maçta dörtlü orta alanı Kezman ve İlhan ile oluşturdum. Normalde onların yeri değildi ama her oyuncuyu her yerde görmek için oyunun içinde çok farklı değişiklikler yapabilirim, ancak sistem olarak çok fazla değişiklik yapmam. Bütün sistemlerin zaten 2-3 tane alternatifi olur. Biz de her maça göre değiştirerek devam edeceğiz'' diye konuştu.





AURELIO KONUSU

Aragones, transfer konusunu kulüp başkanı Aziz Yıldırım ile görüşeceğini, Aurelio'nun yerine bir oyuncu alabileceklerini söyledi.

''Dörtlü savunmanın önünde tek oyuncumuz Selçuk var'' diyen İspanyol çalıştırıcı, ''Bu oyuncumuza bir alternatif olması açısından oraya bir transfer yapılabilir. O bölgede oynayan çok yetenekli bir oyuncumuz olan Aurelio gitti. Onun yerine o kalitede bir oyuncu bulmamız zor olabilir ama o bölgede alternatif bir isim olabilir'' diye konuştu.





''UZUN YILLAR KALMAK İSTERİM''

Aragones, ''Kamp süresi içinde medyada, bir İspanyol kulübünden size öneri geldiği yönünde haberler yer aldı. Bununla ilgili birşeyler söylemek ister misiniz?'' sorusuna, ''Bu konu hakkında fazla yoruma gerek yok. Fenerbahçe ile bir sözleşmem var ve ben buradayım'' diye yanıt verdi.





''Kariyeriniz boyunca çalıştırdığınız takımlardan defalarca öneriler almışsınız. Bunun sırrı nedir?'' sorusunu ise Aragones, ''Bunun özel bir sırrı yok. Yaş nedeniyle zaten çok uzun yıllardır futbolun içindeyim. Bu takımlarla çalıştım sonra bu takımlar yeniden benimle çalışmak istedi. Yeniden onlara döndüm. Fenerbahçe'de de kazandığımız sürece, işler iyi gittiği sürece ben de uzun yıllar burada olmak isterim. Futbolda tek geçerli bir kural vardır, o da kazanmaktır. Onu da gerçekleştirmek için elimizden gelen herşeyi yapacağız'' şeklinde yanıtladı.

Avusturya kampında Deivid ve Vederson'un sakatlıklarına üzüldüklerini belirten Aragones, planlarında hiçbir değişiklik olmadan yollarına devam edeceklerini söyledi.





''MTK'YI CİDDİYE ALIYORUM"

Aragones, MTK Budapeşte ile yapacakları Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçlarını ciddiye aldıklarını kaydetti.

MTK Budapeşte maçının zor geçeceğini dile getiren İspanyol çalıştırıcı, ''Seyircilerimize 'çok rahat olun' diye bir mesaj veremem. Çünkü MTK da bizim gibi ön eleme turu oynuyor, bu da gösteriyor ki onlar da önemli bir ekip. Bizim tek yapmamız gereken sahaya kazanmak düşüncesiyle çıkmak. Böyle davranıp zor olsa da maçı kazanarak turu geçebileceğimize inanıyorum'' dedi.

Aragones, Fenerbahçe'nin Türkiye Ligi'nde şampiyon olması ve Şampiyonlar Ligi'nde daha da yukarıya çıkması için kendisi ve ekibinin elinden gelenin en iyisi yapmaya çalışacaklarını sözlerine ekledi.