'Dede Portekiz'i bekliyor'

Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran Luis Aragones'in Portekiz Milli Takımı'nın başına geçebileceği iddia edildi. İspanya basını, Aragones'in bu uğurda Villarreal'in teklifini geri çevirdiğini yazdı.



İspanyol spor gazetesi Marca, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Luis Aragones'in, Villarreal kulübünden teklif aldığını, ancak Portekiz Milli Takımı'nın başına geçmek için beklediğini iddia etti.



İspanyol basınında son zamanlarda çıkan, ''Aragones'in Portekiz Milli Takımı'nda teknik direktörlük yapacağı'' iddiaları bugün Marca gazetesinde de gündeme getirildi. Lige kötü bir başlangıç yapan ve 6 hafta sonunda 3 puanla son sırada bulunan Villarreal'in kulüp başkanı Fernando Roig'in Aragones ile görüştüğünü yazan İspanyol gazetesi, ''Luis isterse hemen yarın Villarreal'in başına geçebilir ama gelen teklifi geri çevirdi. Çünkü bir kulüpte değil, milli takımda teknik direktörlük yapmak istiyor'' yorumunda bulundu.



2010 Dünya Kupası elemelerinde yer aldığı 1. Grupta ikinci olarak play-off oynamaya hak kazanan Portekiz'de, teknik direktör Carlos Quieroz'un geleceğinin belirlenmesini beklediği söylenen Aragones'in, Portekiz Futbol Federasyonu'nun Quieroz'un sözleşmesine son vermesi halinde gelecek bir teklife olumlu yanıt verebileceği kaydedildi.



71 yaşındaki Aragones'in, Fenerbahçe kulübünde olumusuz bir tecrübe yaşadığı ve yaşının da etkisiyle bir daha kulüp teknik direktörlüğü yapmak istemediği ileri sürüldü.

