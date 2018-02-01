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Dede mirasını hobi olarak sürdürüyor

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, dedesinden kalan demir atölyesinde, hobi olarak çelikten bıçak ve çakı yapan muhasebeci Gökhan Bakla (40), "Unutulmaya yüz tutmuş bu el sanatlarını, gelecek nesillere aktarmayı istiyor

01 Şubat 2018 15:52

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde, dedesinden kalan demir atölyesinde, hobi olarak çelikten bıçak ve çakı yapan muhasebeci Gökhan Bakla (40), \"Unutulmaya yüz tutmuş bu el sanatlarını, gelecek nesillere aktarmayı istiyorum\" dedi.
İstanbul\'un Silivri ilçesinde oturan, bir şirkette muhasebecilik yapan, evli ve 2 çocuk babası Gökhan Bakla, dedesi İsa Bakla\'dan miras kalan demir atölyesinde, el sanatını hobi olarak sürdürüyor. Silivri\'den Malkara\'ya hafta sonları gelen Bakla, dedesinden kalma 70 yıllık demir atölyesinde, damascus ve pota çeliğine şekil vererek, bıçak ve çakı yapıyor. Çelikten yaptığı desenli bıçak ve çakı gibi ürünleri yakınlarına hediye ettiğini belirten Bakla, amacının el sanatlarını gelecek nesillere aktarmak olduğunu söyledi.
\'YENİ ÇIRAKLAR YETİŞMESİNİ İSTİYORUM\'
Dedesi gibi eski demircileri araştırarak, çelikle uğraşmaya başladığını anlatan Gökhan Bakla, \"Benim en büyük hobim bu. Dedemden bana kalan bu mirası yaşatmaya çalışıyorum. İdealim, Malkara’da, kendi vatanımda, üzerinde yoğun emek verdiğim bu uğraşı gelecek nesillere aktarmak. 2 çelik üzerinde yoğun olarak çalıştım. Damascus çeliğinde, 3 farklı çelik üzerinde çalışıyorum. Bunları katmanlar olarak dövüp, kaynatarak, ocak kaynağıyla farklı desenler elde edebiliyoruz. Bu konu üzerinde, akademik olarak da çalışmalarım var. Bu atölyede yeni çıraklar yetişmesini istiyorum. İleriki zamanlarda kurs açmak da istiyorum. Bilgilerimi gelecek nesillere aktarabilirim. Unutulmaya yüz tutmuş bu el sanatlarını gelecek nesillere aktarmayı ve yaptığım bu el sanatına ilgi ve desteğin artmasını umut ediyorum\" diye konuştu. 

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