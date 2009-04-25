Dede kadroda değişikliğe gitmedi



Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, Turkcell Süper Lig'de Ankaragücü ile yaptıkları maçta, Fortis Türkiye Kupası'nda finali getiren kadrosunda değişiklik yapmadı.





Deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kalarak, ilk maçtaki 3-1'lik galibiyetin avantajıyla finale yükselen kadro, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Ankaragücü karşısında da seyircisiyle buluştu.



Cezalı kaleci Volkan Demirel'in yokluğunda kalede yine Volkan Babacan görev alırken, savunma Ali, Önder, Yasin, Roberto Carlos, orta alan Gökhan Emreciksin, Selçuk, Deniz, Vederson, Deivid, forvet de Güiza'dan oluştu.



Cezalı Semih ve Lugano'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül ve Emre de maç kadrosunda yer almadılar.



ALEX 1,5 AY SONRA KADRODA

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1,5 aydır sahalardan uzak kalan kaptan Alex, yedekler arasında yer alarak Ankaragücü maçında takıma döndü.



En son ligin 24. haftasında Kadıköy'de Kocaelispor ile yapılan maçta forma giyen Brezilyalı futbolcu, ligde 4 kupada da 1 maç olmak üzere 5 maçta takımını yalnız bırakmıştı.



Alex bundan önce geçen sezonun 23. haftasında Bursaspor ile Kadıköy'de yapılan lig maçına yedek başlamıştı.



UĞUR YİNE 18'İ GÖREMEDİ

Teknik direktör Aragones'in Sivaspor maçının kadrosunda yer vermediği Uğur Boral, ligde Ankaragücü karşısında da kadronun dışında kaldı.



Uğur, ligin 28. haftasında deplasmanda Ankaraspor'a 1-0 yenildikleri maçta takım arkadaşı Deivid ile tartışmış, yedek kulübesinde agresif tavırlar sergilemişti.



KADIKÖY'DE TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Fenerbahçe'nin, Turkcell Süper Lig'deki şampiyonluk yarışının uzağında kalması tribünlere de yansıdı.



Sarı-lacivertli ekibin Ankaragücü ile yaptığı lig maçına taraftarı fazla ilgi göstermezken, tribünlerde büyük boşluklar oluştu. Kombine kartlı bölümlerdeki boşluklar da dikkat çekti.



YENİ SKORBOARDLAR HİZMETE GİRDİ

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadın'nda, 20 Mayıs'ta oynanacak UEFA Kupası final maçı için yeni yaptırılan skorboardlar hizmete girdi.



Statda iki adet bulunan yeni skorboardlarda görüntüler iyi bir kalitede yayınlanabiliyor. Maç öncesi, Türkiye Bayanlar Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe'nin Galatasaray ile yaptığı maçın canlı görüntüsü yayınlandı. Stadın çeşitli noktalarına konulan kameralar sayesinde, değişik açılardan tribünlerin görüntüleri ekrana yansıdı. Skorboardların 535 bin Avro'ya mal olduğu öğrenildi.



SAHANIN ZEMİNİNDE DÜZELME

UEFA Kupası finali öncesi, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda özellikle kış şartlarının yoğun yaşandığı aylarda bozulan çim zeminin yapılan çalışmalar doğrultusunda daha iyi duruma geldiği görüldü.



Daha önceki maçlarda sahada çim yoğunluğunun azaldığı görülen bölgelerin bakımı sonrası, saha daha güzel bir görüntüye kavuştu.



Final öncesi 2. test maçı niteliği taşıyan karşılaşmada, yeni akreditasyon sisteminin yanı sıra güvenlik de yeni planlara göre uygulandı. Saha içinde tribünlere dönük oturan çok sayıda güvenlik elemanı görev yaptı.



PAF LİGİ'NDE ANKARAGÜCÜ 3-0 GALİP

Profesyonelliğe Aday Futbolcular (PAF) Ligi'nde yapılan maçta Ankaragücü, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.



Fenerbahçe'nin Dereağzı'ndaki tesislerinde yer alan sahada yapılan maçtan Ankaragücü, 15. ve 84. dakikalarda Kaan'ın, 90 3'de de Ümit'in attığı gollerle 3-0 galip ayrıldı.



