'Dede' imzayı atıyor

Madrid'de bulunan Fenerbahçe Asbaşkanı Mahmut Uslu'nun, Luis Aragones ve menajeri ile bugün masaya oturacağı ve resmi imzaların atılacağı bildirildi.

İspanyol teknik adamla, sezon başına 3 milyon Euro'dan 2 yıllık garanti sözleşme yapılacağı kaydedildi. Aragones'in gelecek cuma günü İstanbul'da olacağı da ifade edildi.

Bu arada Marca gazetesine göre Aragones, İstanbul'a teknik ekibinin tamamını getiremeyecek. Kaleci antrenörünün daha önce verilmiş sözleri olduğu gerekçesiyle Fenerbahçe'de çalışamayacağı belirtildi.