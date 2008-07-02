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Spor

'Dede' imzayı atıyor

İspanyol spor gazetesi Marca, İspanya Milli Takımı ile sözleşmesi sona eren teknik direktör Luis Aragones'in bugün Madrid'de Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Mahmut Uslu ile gör&uu

02 Temmuz 2008 03:00

İspanyol spor gazetesi Marca, İspanya Milli Takımı ile sözleşmesi sona eren teknik direktör Luis Aragones'in bugün Madrid'de Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Mahmut Uslu ile görüşüp resmi imzayı atacağını belirtti.

Madrid'de bulunan Fenerbahçe Asbaşkanı Mahmut Uslu'nun, Luis Aragones ve menajeri ile bugün masaya oturacağı ve resmi imzaların atılacağı bildirildi.

 

İspanyol teknik adamla, sezon başına 3 milyon Euro'dan 2 yıllık garanti sözleşme yapılacağı kaydedildi. Aragones'in gelecek cuma günü İstanbul'da olacağı da ifade edildi.

 

Bu arada Marca gazetesine göre Aragones, İstanbul'a teknik ekibinin tamamını getiremeyecek. Kaleci antrenörünün daha önce verilmiş sözleri olduğu gerekçesiyle Fenerbahçe'de çalışamayacağı belirtildi.

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