Dede hücuma odaklandı



Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.







Teknik direktör Luis Aragones yönetiminde, Samandıra Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 1 saat 10 dakika süren antrenmanda sarı-lacivertliler hücum organizasyonları ve şut çalışmaları yaptı.



Aragones, futbolculara ısınma ve depar çalışmalarının ardından çift kale maç yaptırdı. Çift kale maçta hücum organizasyonları üzerinde duran İspanyol çalıştırıcı, futbolcularına sık sık uyarılarda bulundu.



Çift kale maçta birbirine karşı forma giyen iki takım daha sonra iki grup halinde şut çalışmalarına geçti. Önce kanatlardan yapılan ortalara gol vuruşları yapan futbolcular daha sonra kaleyi karşıdan gören noktalardan şut attılar.



ROBERTO CARLOS KATILMADI



Sol ayak parmağında iltihap olan Roberto Carlos antrenmana katılmazken, Brezilyalı futbolcunun çalışmasını tesislerdeki salonda sürdürdüğü ifade edildi. Roberto Carlos'un ciddi bir sorunu olmadığı belirtildi.



Sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Semih'in yer almadığı antrenmanda, Tümer de takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde koşu yaptı.



Milli takımlarda bulunan futbolcular kaleci Volkan Demirel, Gökhan, Selçuk, Kazım, Lugano ve Güiza da antrenmanda yer almadı.



Fenerbahçe, Ankaragücü maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

