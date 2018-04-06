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Ekonomi

DEDAŞ'tan borcu olan Sulama Birliklerine uyarı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİCLE Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden (DEDAŞ) yapılan açıklamada, elektrik borcunu ödemeyen Sulama Birliklerinin borçlarını ödemedikleri takdirde elektriklerinin kesileceği uyarısında bulunuldu

06 Nisan 2018 16:19

DİYARBAKIR, (DHA)- DİCLE Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi\'nden (DEDAŞ) yapılan açıklamada, elektrik borcunu ödemeyen Sulama Birliklerinin borçlarını ödemedikleri takdirde elektriklerinin kesileceği uyarısında bulunuldu.
DEDAŞ\'tan yapılan yazılı açıklamada, Şanlıurfa bölgesindeki Sulama Birliklerinin elektrik borçlarını ödemesi konusunda birçok kolaylık yapmalarına rağmen borçların ödenmediği belirtilerek, elektriklerin kesileceği uyarısında bulunuldu. Açıklamada, şöyle denildi:
\"Şanlıurfa\'da başta Yalınlı-Onortak, Topçu-Gündaş ve Güzelyurt Sulama Birlikleri olmak üzere, borcu bulunan tüm birlikleri, geçmişe ait elektrik borçlarını ödemeleri için bir kez daha uyarıyoruz. Bu birliklere, üyeleri zarar görmesin diye birçok kez uyarıda bulunmanın yanında süre tanıdık, kolaylık sağladık. Son olarak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımızın araya girmesiyle, birliklere ödeme yapabilmeleri için bir kez daha ek süre tanıdık. Ancak, iyi niyetli ve sabırlı tüm bu girişimlerimize rağmen bazı birlikler borçlarını ödememekte kararlı görünüyor. İlgili yasalar ve mevzuata göre, birliklerin elektriklerini kesmekten başka yapılacak bir şey kalmadı. Borçlu birliklerin üyelerinden, yaşanacak bu durumdan zarar görmemeleri için ekim yapmamalarını öneriyoruz.\"

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