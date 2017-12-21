DEDAŞ: Cizre'de 26 elektrik panomuz tahrip edildi

DİYARBAKIR, (DHA) - DİCLE Elektirik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ), Şırnak\'ın Cizre ilçesinde kurulu bulunan 26 alçak gerilim sayaç otomasyon panosunun kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildiğini açıkladı.

Merkezi Diyarbakır\'da bulunan DEDAŞ Şırnak\'ın Cizre ilçesinde, kaçak elektrikle mücadele kapsamında kurulan 26 alçak gerilim sayaç panosunun tahrip edildiğini duyudu. Yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

\"Enerji Piyasası Denetleme Kurumu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, kaçak elektrikle mücadele çalışmalarımızı destekliyorlar. Kaçağı önlemek için yasa ve yönetmelikler çerçevesinde hem sahada ekiplerimiz aracılığıyla kontrollerimizi sürdürüyoruz, hem de yeni projeleri hayata geçiriyoruz. Bunlardan biri de şirketimizin mühendisleri tarafından geliştirilen yatay sayaç projesidir. Bu proje ile birlikte daha kaliteli ve kesintisiz elektrik için havai iletim hatlarını yer altına alırken, daha önce bina içlerinde bulunan ve dış müdahalelere açık olan ölçüm devrelerini de bu panoların içerisine alıyoruz. Şirketimiz tarafından geliştirilen bu sayaçlara müdahale ederek kaçak kullanma şansı kalmayanlar, maalesef panolarımıza saldırmaya, bunları kırıp, dökmeye başladılar. Panoyu kıramadıkları yerde ise içerisindeki ölçü devrelerini çalıyorlar. Sadece dün gece Cizre\'de 26 panomuz tahrip edildi. 20 gün önce de aynı ilçe 5 panomuz tahrip edilmişti. Bazı panoları kökten alıp götürmüşler. Kalanlar ise adeta yağmalanmış durumda. Şanlıurfa\'nın Siverek ve Viranşehir ilçelerinde de benzer saldırılar oldu. Ancak, yapılan bu saldırılar kesinlikle bizi kaçakla mücadeleden vaz geçirmeyecektir. Kaçak kullanımı en aza indirmek konusunda son derece kararlıyız.\"

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