Mahkeme, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ndeki elektrik kesintisini durdurma kararı verdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin elektrik kesintilerine karşı mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

DİSKİ ekiplerince DEDAŞ hizmet binasının önündeki yol, herhangi bir bildirimde bulunulmadan kanalizasyon çalışması için iş makineleriyle kazıldı. Çalışma nedeniyle DEDAŞ hizmet binasına personel, vatandaşlar ve araçlar bir süre giriş çıkış yapamadı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, "Bu kentte haksız ve hukuksuz bir şekilde susuz bırakanlara bu şehri dar ederiz" dedi. Akşam saatlerinde ise Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin başvurusu üzerine mahkeme, elektrik kesintilerine karşı yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Hendek kazıldı

DİSKİ (Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) ekiplerince DEDAŞ (Dicle Elektrik Dağıtım AŞ) hizmet binasının önündeki yol, herhangi bir bildirimde bulunulmadan kanalizasyon çalışması için iş makineleriyle kazıldı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre çalışma nedeniyle DEDAŞ hizmet binasına personel, vatandaşlar ve araçlar bir süre giriş çıkış yapamadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Gülten Kışanak, "Bu kentte haksız ve hukuksuz bir şekilde susuz bırakanlara bu şehri dar ederiz" dedi.

Dün (21 Ocak 2015) elektrik borcu bulunan belediyeler ödeme yapmayınca DEDAŞ belediyenin su dağıtım kuruluşlarının elektriklerini kesti. Belediyeler, yapılan bilgilendirmelere karşın neden elektrik borçlarını ödeyemediklerini açıklamaya çalışırken DEDAŞ, kesintiler ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, kesintilerin şirket için yaşamsal, ticari zorunluluktan kaynaklandığı bildirildi. DEDAŞ ekipleri tarafından elektrikleri kesildiği için abonelerine su veremeyen Diyarbakır'ın Silvan İlçe Belediye Başkanlığı ekipleri de DEDAŞ İlçe Şefliği elektrik arıza binasına mühür vurdu.